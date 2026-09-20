Seçim Bingöl Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Bingöl Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bingöl

Erdal Arıkan

AK Parti
%38,6
18.954 oy

Hişyar Özsoy

HDP
%30,4
14.948 oy

Diğer

%31
15.198 oy
Bingöl İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
  • %30,4
  • %27
  • %2,1
  • %1,2
  • %38,6
  • %30,4
  • %27
  • %2,1
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
  • %25,8
  • %1,6
  • %8,8
  • %0,6
  • %58,4
  • %25,8
  • %1,6
  • %8,8
  • %0,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Arıkan AK Parti
  • Hişyar Özsoy HDP
  • Mehmet Ziya Buyankara MHP
  • Musa Ahmet Kaya SP
  • Vahdettin Uzunyayla CHP
  • Katılım oranı % 72,1
  • Toplam seçmen73.020
  • Kullanılan oy52.621
  • Geçerli oy49.100
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.567
  • 30 Mar 1451.699
  • 30 Mar 1449.124
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bingöl İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,6
  • %38,6
  • %27
  • %65,6
  • %38,6
  • %27
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,2
  • %1,2
  • %1,2
  • %1,2
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %33,3
  • %30,4
  • %2,1
  • %0,4
  • %33,3
  • %30,4
  • %2,1
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Arıkan AK Parti
  • Hişyar Özsoy HDP
  • Mehmet Ziya Buyankara MHP
  • Musa Ahmet Kaya SP
  • Vahdettin Uzunyayla CHP
  • Katılım oranı % 72,1
  • Toplam seçmen73.020
  • Kullanılan oy52.621
  • Geçerli oy49.100
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.567
  • 30 Mar 1451.699
  • 30 Mar 1449.124
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bingöl İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 6 +3
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 1 2 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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