31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bingöl KARLIOVA
Veysi Bingöl
AK Parti
%58,9
1.996 oy
Özkan Bingöl
HDP
%39,2
1.329 oy
Diğer
%2
61 oy
Bingöl - KARLIOVA İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Veysi Bingöl AK Parti
- Özkan Bingöl HDP
- Muammer Alan MHP
- Ali İmran Taşcı SP
- Abdullah Oğuzhan BTP
- Katılım oranı % 81,7
- Toplam seçmen4.442
- Kullanılan oy3.631
- Geçerli oy3.386
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.658
- 30 Mar 143.220
- 30 Mar 143.057
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Veysi Bingöl AK Parti
- Özkan Bingöl HDP
- Muammer Alan MHP
- Ali İmran Taşcı SP
- Abdullah Oğuzhan BTP
- Katılım oranı % 81,7
- Toplam seçmen4.442
- Kullanılan oy3.631
- Geçerli oy3.386
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.658
- 30 Mar 143.220
- 30 Mar 143.057
KARLIOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AdaklıZeki Işık % 100 % 29,1 % 28,4 % 0,3 % 0 % 1,7 % 25,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADAKLI Zeki Işık % 100 % 29,06 % 28,38 % 0,34 % 0 % 1,7 % 25,55 SP
- ADAKLI (30 Mar 2014) Zeki Işık % 51,76 % 0,46 % 0,52 % 0 % 4,62 % 42,64 SP
-
ArakonakMustafa Döner % 100 % 51,9 % 0,6 % 0 % 0 % 0 % 47,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARAKONAK Mustafa Döner % 100 % 51,93 % 0,6 % 0 % 0 % 0 % 47,47 SP
- ARAKONAK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GençMehmet Zeki Dirik % 100 % 50,7 % 29,6 % 2,3 % 0 % 14,7 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GENÇ Mehmet Zeki Dirik % 100 % 50,75 % 29,6 % 2,32 % 0 % 14,67 % 1,42 Bağımsız
- GENÇ (30 Mar 2014) Mehmet Hadi Topraktan % 53,13 % 0,73 % 0,4 % 0 % 11,29 % 25,87 SP
-
IlıcalarMehmet Akif Günerigök % 100 % 51,8 % 47,6 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ILICALAR Mehmet Akif Günerigök % 100 % 51,83 % 47,6 % 0 % 0 % 0 % 0,57 SP
- ILICALAR (30 Mar 2014) Gıyasettin Kocihan % 60 % 0,43 % 0 % 0 % 0 % 29,13 SP
-
KarlıovaVeysi Bingöl % 100 % 58,9 % 1,4 % 0 % 0 % 39,2 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARLIOVA Veysi Bingöl % 100 % 58,95 % 1,39 % 0 % 0 % 39,25 % 0,27 SP
- KARLIOVA (30 Mar 2014) Veysi Bingöl % 50,8 % 1,05 % 0 % 0 % 38,24 % 9,13 HÜDA-PAR
-
KiğıHikmet Özüağ % 100 % 50,7 % 7 % 37,5 % 0 % 4,3 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KİĞI Hikmet Özüağ % 100 % 50,71 % 6,98 % 37,47 % 0 % 4,3 % 0,27 SP
- KİĞI (30 Mar 2014) Yılmaz Gündüz % 33,76 % 1,36 % 40,79 % 0 % 17,44 % 6,65 SP
-
MerkezErdal Arıkan % 100 % 38,6 % 27 % 1,2 % 0 % 30,4 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Erdal Arıkan % 100 % 38,6 % 26,95 % 1,17 % 0 % 30,44 % 2,11 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 58,41 % 1,57 % 0,6 % 0 % 25,81 % 8,76 SP
-
SancakNusret Koçin % 100 % 55,9 % 0,5 % 0 % 0 % 34,8 % 8,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SANCAK Nusret Koçin % 100 % 55,9 % 0,53 % 0 % 0 % 34,81 % 8,75 SP
- SANCAK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SolhanAbdulhakim Yıldız % 100 % 56 % 17,5 % 1,3 % 0 % 6,1 % 17,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SOLHAN Abdulhakim Yıldız % 100 % 56,01 % 17,53 % 1,27 % 0 % 6,07 % 17,32 SP
- SOLHAN (30 Mar 2014) Abdulhakim Yıldız % 58,53 % 0,68 % 0 % 0 % 6,91 % 27,64 SP
-
YayladereSabri Akyürek % 100 % 38,7 % 3,6 % 50,8 % 0 % 6,9 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAYLADERE Sabri Akyürek % 100 % 38,66 % 3,57 % 50,84 % 0 % 6,93 % 0
- YAYLADERE (30 Mar 2014) Sabri Akyürek % 29,07 % 2,89 % 49,69 % 0 % 18,35 % 0
-
YedisuÖmer İsen % 100 % 34,6 % 43 % 21,6 % 0 % 0,3 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEDİSU Ömer İsen % 100 % 34,58 % 43,03 % 21,62 % 0 % 0,33 % 0,22 SP
- YEDİSU (30 Mar 2014) Salih Uçan % 50,49 % 0,98 % 45,71 % 0 % 2,82 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 224 / 224
- %100
-
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