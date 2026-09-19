Seçim Bingöl SOLHAN Seçim Sonuçları – SOLHAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bingöl SOLHAN

Abdulhakim Yıldız

AK Parti
%56
4.525 oy

İbrahim Sönmez

MHP
%17,5
1.416 oy

Diğer

%26
2.138 oy
Bingöl - SOLHAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • HDP
  • CHP
  • %56
  • %17,5
  • %17,3
  • %6,1
  • %1,3
  • %56
  • %17,5
  • %17,3
  • %6,1
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
  • %0,7
  • %27,6
  • %6,9
  • %0
  • %58,5
  • %0,7
  • %27,6
  • %6,9
  • %0
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
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GENÇ
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KARLIOVA
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MERKEZ
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SOLHAN
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YAYLADERE
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YEDİSU
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  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulhakim Yıldız AK Parti
  • İbrahim Sönmez MHP
  • Mehmet Emin Düşen SP
  • Mehmet Sıdık Çelikel HDP
  • Ertan Turğut CHP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen11.227
  • Kullanılan oy8.717
  • Geçerli oy8.079
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.923
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.789
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Solhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %73,5
  • %56
  • %17,5
  • %73,5
  • %56
  • %17,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • Bağımsız
  • %25,2
  • %17,3
  • %6,1
  • %1
  • %25,2
  • %17,3
  • %6,1
  • %1
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulhakim Yıldız AK Parti
  • İbrahim Sönmez MHP
  • Mehmet Emin Düşen SP
  • Mehmet Sıdık Çelikel HDP
  • Ertan Turğut CHP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen11.227
  • Kullanılan oy8.717
  • Geçerli oy8.079
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.923
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.789
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Solhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SOLHAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • %56
    4.525 oy
  • %17,5
    1.416 oy
  • %17,3
    1.399 oy
  • %56
    4.525 oy
  • %17,5
    1.416 oy
  • %17,3
    1.399 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
    4.559 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %27,6
    2.153 oy
  • %58,5
    4.559 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %27,6
    2.153 oy
  • HDP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %6,1
    490 oy
  • %1,3
    103 oy
  • %1
    84 oy
  • %6,1
    490 oy
  • %1,3
    103 oy
  • %1
    84 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,9
    538 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,9
    538 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    32 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %0,4
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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