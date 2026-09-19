Seçim Bingöl ADAKLI Seçim Sonuçları – ADAKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bingöl ADAKLI

Zeki Işık

AK Parti
%29,1
514 oy

Erdal Almalı

MHP
%28,4
502 oy

Diğer

%43
753 oy
Bingöl - ADAKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • HDP
  • %29,1
  • %28,4
  • %25,6
  • %14,4
  • %1,7
  • %29,1
  • %28,4
  • %25,6
  • %14,4
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
  • %0,5
  • %42,6
  • %0
  • %4,6
  • %51,8
  • %0,5
  • %42,6
  • %0
  • %4,6
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Işık AK Parti
  • Erdal Almalı MHP
  • Sacit Almalı SP
  • Mehmet Şirin Telli BBP
  • Selim Güvenç HDP
  • Katılım oranı % 80,7
  • Toplam seçmen2.329
  • Kullanılan oy1.880
  • Geçerli oy1.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.832
  • 30 Mar 141.593
  • 30 Mar 141.536
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,4
  • %29,1
  • %28,4
  • %57,4
  • %29,1
  • %28,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • HDP
  • %42,2
  • %25,6
  • %14,4
  • %1,7
  • %42,2
  • %25,6
  • %14,4
  • %1,7
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Işık AK Parti
  • Erdal Almalı MHP
  • Sacit Almalı SP
  • Mehmet Şirin Telli BBP
  • Selim Güvenç HDP
  • Katılım oranı % 80,7
  • Toplam seçmen2.329
  • Kullanılan oy1.880
  • Geçerli oy1.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.832
  • 30 Mar 141.593
  • 30 Mar 141.536
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ADAKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • %29,1
    514 oy
  • %28,4
    502 oy
  • %25,6
    452 oy
  • %29,1
    514 oy
  • %28,4
    502 oy
  • %25,6
    452 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    795 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %42,6
    655 oy
  • %51,8
    795 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %42,6
    655 oy
  • BBP
  • HDP
  • BTP
  • %14,4
    254 oy
  • %1,7
    30 oy
  • %0,6
    11 oy
  • %14,4
    254 oy
  • %1,7
    30 oy
  • %0,6
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4,6
    71 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %4,6
    71 oy
  • %0
  • CHP
  • %0,3
    6 oy
  • %0,3
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    8 oy
  • %0,5
    8 oy

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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