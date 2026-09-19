Seçim Bingöl GENÇ Seçim Sonuçları – GENÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bingöl GENÇ

Mehmet Zeki Dirik

AK Parti
%50,7
3.799 oy

Mehmet Tartar

MHP
%29,6
2.216 oy

Diğer

%19
1.471 oy
Bingöl - GENÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %50,7
  • %29,6
  • %14,7
  • %2,3
  • %1,4
  • %50,7
  • %29,6
  • %14,7
  • %2,3
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
  • %0,7
  • %11,3
  • %0,4
  • %0
  • %53,1
  • %0,7
  • %11,3
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeki Dirik AK Parti
  • Mehmet Tartar MHP
  • Sadullah Örkün HDP
  • Serhat Nazlı CHP
  • Muzafer Artar Bağımsız
  • Katılım oranı % 74
  • Toplam seçmen10.993
  • Kullanılan oy8.138
  • Geçerli oy7.486
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.586
  • 30 Mar 149.531
  • 30 Mar 149.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Genç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %80,3
  • %50,7
  • %29,6
  • %80,3
  • %50,7
  • %29,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %17,3
  • %14,7
  • %1,4
  • %0,8
  • %17,3
  • %14,7
  • %1,4
  • %0,8
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeki Dirik AK Parti
  • Mehmet Tartar MHP
  • Sadullah Örkün HDP
  • Serhat Nazlı CHP
  • Muzafer Artar Bağımsız
  • Katılım oranı % 74
  • Toplam seçmen10.993
  • Kullanılan oy8.138
  • Geçerli oy7.486
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.586
  • 30 Mar 149.531
  • 30 Mar 149.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Genç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GENÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • %50,7
    3.799 oy
  • %29,6
    2.216 oy
  • %14,7
    1.098 oy
  • %50,7
    3.799 oy
  • %29,6
    2.216 oy
  • %14,7
    1.098 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    4.793 oy
  • %0,7
    66 oy
  • %11,3
    1.019 oy
  • %53,1
    4.793 oy
  • %0,7
    66 oy
  • %11,3
    1.019 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %2,3
    174 oy
  • %1,4
    106 oy
  • %0,8
    62 oy
  • %2,3
    174 oy
  • %1,4
    106 oy
  • %0,8
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,9
    2.334 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %0
  • %25,9
    2.334 oy
  • BTP
  • %0,4
    31 oy
  • %0,4
    31 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    96 oy
  • %1,1
    96 oy

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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