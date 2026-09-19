Seçim Bingöl YEDİSU Seçim Sonuçları – YEDİSU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bingöl YEDİSU

Ömer İsen

MHP
%43
392 oy

Hüseyin Gülçiçek

AK Parti
%34,6
315 oy

Diğer

%22
204 oy
Bingöl - YEDİSU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • SP
  • %43
  • %34,6
  • %21,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %43
  • %34,6
  • %21,6
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
  • %50,5
  • %45,7
  • %2,8
  • %0
  • %1
  • %50,5
  • %45,7
  • %2,8
  • %0
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
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GENÇ
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KARLIOVA
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KİĞI
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MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
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YAYLADERE
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YEDİSU
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer İsen MHP
  • Hüseyin Gülçiçek AK Parti
  • Veysel Yaygan CHP
  • Mustafa Adıbelli HDP
  • Resul Güdek SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen1.092
  • Kullanılan oy964
  • Geçerli oy911
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.008
  • 30 Mar 14876
  • 30 Mar 14816
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yedisu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %77,6
  • %43
  • %34,6
  • %77,6
  • %43
  • %34,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %21,6
  • %21,6
  • %21,6
  • %21,6
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,8
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer İsen MHP
  • Hüseyin Gülçiçek AK Parti
  • Veysel Yaygan CHP
  • Mustafa Adıbelli HDP
  • Resul Güdek SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen1.092
  • Kullanılan oy964
  • Geçerli oy911
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.008
  • 30 Mar 14876
  • 30 Mar 14816
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yedisu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YEDİSU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %43
    392 oy
  • %34,6
    315 oy
  • %43
    392 oy
  • %34,6
    315 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    8 oy
  • %50,5
    412 oy
  • %1
    8 oy
  • %50,5
    412 oy
  • CHP
  • HDP
  • %21,6
    197 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %21,6
    197 oy
  • %0,3
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,7
    373 oy
  • %2,8
    23 oy
  • %45,7
    373 oy
  • %2,8
    23 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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