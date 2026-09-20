Seçim Kırklareli Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli

Mehmet Siyam Kesimoğlu

Bağımsız
%37,5
17.176 oy

Derya Bulut

MHP
%36,9
16.928 oy

Diğer

%26
11.721 oy
Kırklareli İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %37,5
  • %36,9
  • %21,1
  • %2,7
  • %0,9
  • %37,5
  • %36,9
  • %21,1
  • %2,7
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
  • %24,4
  • %38
  • %0
  • %0,3
  • %0,7
  • %24,4
  • %38
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 8 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Siyam Kesimoğlu Bağımsız
  • Derya Bulut MHP
  • Mehmet Tuna Soykan CHP
  • Ahmet Can Kayacı BTP
  • Mithat Özdemir SP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen55.870
  • Kullanılan oy47.582
  • Geçerli oy45.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.372
  • 30 Mar 1443.563
  • 30 Mar 1442.005
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırklareli İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • MİLLET
  • CHP
  • %21,1
  • %21,1
  • %21,1
  • %21,1
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %41,9
  • %37,5
  • %2,7
  • %0,9
  • %41,9
  • %37,5
  • %2,7
  • %0,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 9 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Siyam Kesimoğlu Bağımsız
  • Derya Bulut MHP
  • Mehmet Tuna Soykan CHP
  • Ahmet Can Kayacı BTP
  • Mithat Özdemir SP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen55.870
  • Kullanılan oy47.582
  • Geçerli oy45.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.372
  • 30 Mar 1443.563
  • 30 Mar 1442.005
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırklareli İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 2 +6
  • MHP 1 2 -1
  • CHP 11 5 +6
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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