Seçim Kırklareli DEMİRKÖY Seçim Sonuçları – DEMİRKÖY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli DEMİRKÖY

Recep Gün

AK Parti
%38,4
867 oy

Muhlis Yavuz

MHP
%36,7
830 oy

Diğer

%25
562 oy
Kırklareli - DEMİRKÖY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • %38,4
  • %36,7
  • %24,8
  • %0,1
  • %38,4
  • %36,7
  • %24,8
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,3
  • %54,9
  • %6,4
  • %0,3
  • %37,3
  • %54,9
  • %6,4
  • %0,3
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
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DEMİRKÖY
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KOFÇAZ
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LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
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PEHLİVANKÖY
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PINARHİSAR
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VİZE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Gün AK Parti
  • Muhlis Yavuz MHP
  • Mesut Özkul CHP
  • Nihat Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen2.647
  • Kullanılan oy2.353
  • Geçerli oy2.259
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.621
  • 30 Mar 142.441
  • 30 Mar 142.354
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %75,1
  • %38,4
  • %36,7
  • %75,1
  • %38,4
  • %36,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %24,8
  • %24,8
  • %24,8
  • %24,8
  • Diğer
  • BTP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Gün AK Parti
  • Muhlis Yavuz MHP
  • Mesut Özkul CHP
  • Nihat Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen2.647
  • Kullanılan oy2.353
  • Geçerli oy2.259
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.621
  • 30 Mar 142.441
  • 30 Mar 142.354
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DEMİRKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,4
    867 oy
  • %36,7
    830 oy
  • %38,4
    867 oy
  • %36,7
    830 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,3
    877 oy
  • %54,9
    1.292 oy
  • %37,3
    877 oy
  • %54,9
    1.292 oy
  • CHP
  • BTP
  • %24,8
    560 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %24,8
    560 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,4
    151 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %6,4
    151 oy
  • %0,3
    8 oy

      Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 170 / 170
      • %100
      • Bağımsız
      • MHP
      • CHP
      • %37,5
        17.176 oy
      • %36,9
        16.928 oy
      • %21,1
        9.674 oy
      • %37,5
        17.176 oy
      • %36,9
        16.928 oy
      • %21,1
        9.674 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,7
        288 oy
      • %24,4
        10.250 oy
      • %38
        15.972 oy
      • %0,7
        288 oy
      • %24,4
        10.250 oy
      • %38
        15.972 oy
      • BTP
      • SP
      • DSP
      • %2,7
        1.243 oy
      • %0,9
        403 oy
      • %0,4
        180 oy
      • %2,7
        1.243 oy
      • %0,9
        403 oy
      • %0,4
        180 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        20 oy
      • %0,3
        106 oy
      • %0,3
        144 oy
      • %0
        20 oy
      • %0,3
        106 oy
      • %0,3
        144 oy
      • VP
      • TKP
      • AK Parti
      • %0,3
        138 oy
      • %0,2
        83 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        138 oy
      • %0,2
        83 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %35
        14.695 oy
      • %0
      • %0
      • %35
        14.695 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3