31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli VİZE
Ercan Özalp
CHP
%40,3
3.587 oy
Bülent Türker
DP
%23,5
2.091 oy
Diğer
%37
3.231 oy
Kırklareli - VİZE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 33 / 33
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ercan Özalp CHP
- Bülent Türker DP
- Sedat Balkı MHP
- Hasan Basri Korkmaz AK Parti
- Harun Kıyar İYİ Parti
- Katılım oranı % 87,2
- Toplam seçmen10.481
- Kullanılan oy9.142
- Geçerli oy8.909
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 149.438
- 30 Mar 148.705
- 30 Mar 148.463
- Açılan sandık
- 33 / 33
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ercan Özalp CHP
- Bülent Türker DP
- Sedat Balkı MHP
- Hasan Basri Korkmaz AK Parti
- Harun Kıyar İYİ Parti
- Katılım oranı % 87,2
- Toplam seçmen10.481
- Kullanılan oy9.142
- Geçerli oy8.909
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 149.438
- 30 Mar 148.705
- 30 Mar 148.463
VİZE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 33 / 33
- %100
Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AhmetbeyMustafa Altıntaş % 100 % 45,6 % 0,9 % 53,5 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AHMETBEY Mustafa Altıntaş % 100 % 45,56 % 0,87 % 53,5 % 0 % 0 % 0,07 SP
- AHMETBEY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AlpulluErhan Ceylan % 100 % 45,3 % 2,9 % 41,4 % 7,2 % 0 % 2,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALPULLU Erhan Ceylan % 100 % 45,34 % 2,94 % 41,4 % 7,16 % 0 % 2,61 DSP
- ALPULLU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BabaeskiAbdullah Hacı % 100 % 30,4 % 2,9 % 47,3 % 7,8 % 0 % 8,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BABAESKİ Abdullah Hacı % 100 % 30,37 % 2,87 % 47,33 % 7,8 % 0 % 8,55 Bağımsız
- BABAESKİ (30 Mar 2014) Abdullah Hacı % 23,58 % 13,54 % 61,42 % 0 % 0 % 0,9 BBP
-
BüyükkarıştıranErtuğrul Çamlıca % 100 % 45 % 1 % 53,4 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜYÜKKARIŞTIRAN Ertuğrul Çamlıca % 100 % 45,02 % 1,05 % 53,44 % 0 % 0 % 0,5 SP
- BÜYÜKKARIŞTIRAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BüyükmandıraErsan Çölgeçen % 100 % 51,4 % 1,1 % 45,1 % 2,1 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜYÜKMANDIRA Ersan Çölgeçen % 100 % 51,39 % 1,06 % 45,08 % 2,09 % 0 % 0,27 SP
- BÜYÜKMANDIRA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇakıllıMehmet Bayram % 100 % 6,4 % 50,6 % 42,5 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAKILLI Mehmet Bayram % 100 % 6,43 % 50,56 % 42,51 % 0 % 0 % 0,5 SP
- ÇAKILLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DemirköyRecep Gün % 100 % 38,4 % 36,7 % 24,8 % 0 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEMİRKÖY Recep Gün % 100 % 38,38 % 36,74 % 24,79 % 0 % 0 % 0,09 BTP
- DEMİRKÖY (30 Mar 2014) Muhlis Yavuz % 37,26 % 54,89 % 6,41 % 0 % 0 % 1,1 SP
-
EvrensekizMustafa Nalbant % 100 % 18,1 % 22,9 % 40,3 % 18,5 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EVRENSEKİZ Mustafa Nalbant % 100 % 18,14 % 22,92 % 40,32 % 18,49 % 0 % 0,13 SP
- EVRENSEKİZ (30 Mar 2014) Mustafa Nalbant % 2,64 % 46,5 % 50,51 % 0 % 0 % 0,04 SP
-
İğneadaTahir Işık % 100 % 39,9 % 4,1 % 45,4 % 0 % 0 % 10,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İĞNEADA Tahir Işık % 100 % 39,95 % 4,11 % 45,41 % 0 % 0 % 10,54 DSP
- İĞNEADA (30 Mar 2014) Hayri Savaş % 45,73 % 14,2 % 35,67 % 0 % 0 % 0
-
İneceŞahabettin Vardar % 100 % 34,2 % 1,2 % 52,2 % 12,5 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNECE Şahabettin Vardar % 100 % 34,17 % 1,19 % 52,16 % 12,48 % 0 % 0
- İNECE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KarahalilAykut Yakut % 100 % 46,6 % 2,1 % 51 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAHALİL Aykut Yakut % 100 % 46,65 % 2,1 % 51,01 % 0 % 0 % 0,24 SP
- KARAHALİL (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KavaklıGürel Koşdemir % 100 % 51,7 % 1 % 46,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAVAKLI Gürel Koşdemir % 100 % 51,74 % 1,02 % 46,46 % 0 % 0 % 0,78 SP
- KAVAKLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KaynarcaSerdar Türker % 100 % 26,9 % 1,4 % 71,4 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYNARCA Serdar Türker % 100 % 26,88 % 1,36 % 71,37 % 0 % 0 % 0,39 SP
- KAYNARCA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KıyıköyEnder Sevinç % 100 % 40 % 17,8 % 41,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIYIKÖY Ender Sevinç % 100 % 40,04 % 17,78 % 41,9 % 0 % 0 % 0,28 SP
- KIYIKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KofçazZiya Karataş % 100 % 55 % 0,6 % 43,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOFÇAZ Ziya Karataş % 100 % 55,04 % 0,63 % 43,49 % 0 % 0 % 0,84 SP
- KOFÇAZ (30 Mar 2014) Mehmet Balcı % 42,06 % 1,72 % 55,58 % 0 % 0 % 0,43 SP
-
LüleburgazMurat Gerenli % 100 % 18 % 9,5 % 66,5 % 4,9 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- LÜLEBURGAZ Murat Gerenli % 100 % 17,98 % 9,46 % 66,55 % 4,91 % 0 % 0,93 SP
- LÜLEBURGAZ (30 Mar 2014) Emin Halebak % 20,78 % 28,01 % 48,98 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
-
MerkezMehmet Siyam Kesimoğlu % 100 % 0 % 36,9 % 21,1 % 0 % 0 % 37,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Siyam Kesimoğlu % 100 % 0 % 36,94 % 21,11 % 0 % 0 % 37,48 Bağımsız
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 34,98 % 24,4 % 38,02 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
-
PehlivanköyHüseyin Açıkel % 100 % 52,3 % 0,6 % 46,8 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PEHLİVANKÖY Hüseyin Açıkel % 100 % 52,34 % 0,58 % 46,84 % 0 % 0 % 0,16 BTP
- PEHLİVANKÖY (30 Mar 2014) Hüseyin Açıkel % 46,02 % 39,97 % 13,16 % 0 % 0 % 0,42 BBP
-
Pınarhisarİhsan Talay % 100 % 34 % 21,9 % 26,7 % 8,3 % 0 % 8,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PINARHİSAR İhsan Talay % 100 % 34,04 % 21,88 % 26,74 % 8,29 % 0 % 8,68 DSP
- PINARHİSAR (30 Mar 2014) Mustafa Cingöz % 31,76 % 22,1 % 39,49 % 0 % 0 % 0,76 BTP
-
ÜsküpHüseyin Kasap % 100 % 50,8 % 2 % 46,8 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜSKÜP Hüseyin Kasap % 100 % 50,83 % 2,03 % 46,77 % 0 % 0 % 0,37 SP
- ÜSKÜP (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
VizeErcan Özalp % 100 % 15,4 % 17,4 % 40,3 % 3,2 % 0 % 23,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VİZE Ercan Özalp % 100 % 15,41 % 17,41 % 40,26 % 3,2 % 0 % 23,47 DP
- VİZE (30 Mar 2014) Sedat Balkı % 19,51 % 29,99 % 21,45 % 0 % 0 % 28,57 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 170 / 170
- %100
-
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