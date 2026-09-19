Seçim Kırklareli BABAESKİ Seçim Sonuçları – BABAESKİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli BABAESKİ

Abdullah Hacı

CHP
%47,3
8.663 oy

Mustafa Buyur

AK Parti
%30,4
5.559 oy

Diğer

%23
4.080 oy
Kırklareli - BABAESKİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %47,3
  • %30,4
  • %8,6
  • %7,8
  • %2,9
  • %47,3
  • %30,4
  • %8,6
  • %7,8
  • %2,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,4
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %13,5
  • %61,4
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %13,5
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Hacı CHP
  • Mustafa Buyur AK Parti
  • Ahmet Münür Bederli Bağımsız
  • Ragıp Berk İYİ Parti
  • Recep Özcan MHP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen22.237
  • Kullanılan oy18.849
  • Geçerli oy18.302
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.535
  • 30 Mar 1419.229
  • 30 Mar 1418.659
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Babaeski Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,1
  • %47,3
  • %7,8
  • %55,1
  • %47,3
  • %7,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %33,2
  • %30,4
  • %2,9
  • %33,2
  • %30,4
  • %2,9
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • BBP
  • %11,6
  • %8,6
  • %2
  • %0,9
  • %11,6
  • %8,6
  • %2
  • %0,9
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Hacı CHP
  • Mustafa Buyur AK Parti
  • Ahmet Münür Bederli Bağımsız
  • Ragıp Berk İYİ Parti
  • Recep Özcan MHP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen22.237
  • Kullanılan oy18.849
  • Geçerli oy18.302
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.535
  • 30 Mar 1419.229
  • 30 Mar 1418.659
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Babaeski Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BABAESKİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %47,3
    8.663 oy
  • %30,4
    5.559 oy
  • %8,6
    1.565 oy
  • %47,3
    8.663 oy
  • %30,4
    5.559 oy
  • %8,6
    1.565 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,4
    11.461 oy
  • %23,6
    4.399 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,4
    11.461 oy
  • %23,6
    4.399 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BTP
  • %7,8
    1.427 oy
  • %2,9
    526 oy
  • %2
    363 oy
  • %7,8
    1.427 oy
  • %2,9
    526 oy
  • %2
    363 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %13,5
    2.526 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
  • %13,5
    2.526 oy
  • %0,2
    31 oy
  • BBP
  • SP
  • %0,9
    163 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,9
    163 oy
  • %0,2
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    167 oy
  • %0,4
    75 oy
  • %0,9
    167 oy
  • %0,4
    75 oy

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3