Seçim Kırklareli KOFÇAZ Seçim Sonuçları – KOFÇAZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli KOFÇAZ

Ziya Karataş

AK Parti
%55
262 oy

Mehmet Balcı

CHP
%43,5
207 oy

Diğer

%2
7 oy
Kırklareli - KOFÇAZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2 / 2
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP
  • BTP
  • %55
  • %43,5
  • %0,8
  • %0,6
  • %0
  • %55
  • %43,5
  • %0,8
  • %0,6
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,1
  • %55,6
  • %0,4
  • %1,7
  • %0,2
  • %42,1
  • %55,6
  • %0,4
  • %1,7
  • %0,2
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ziya Karataş AK Parti
  • Mehmet Balcı CHP
  • Zahide Tank SP
  • Aycan Elmaz MHP
  • Orhan Dede BTP
  • Katılım oranı % 95,4
  • Toplam seçmen526
  • Kullanılan oy502
  • Geçerli oy476
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14502
  • 30 Mar 14486
  • 30 Mar 14466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kofçaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2 / 2
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,7
  • %55
  • %0,6
  • %55,7
  • %55
  • %0,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %43,5
  • %43,5
  • %43,5
  • %43,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ziya Karataş AK Parti
  • Mehmet Balcı CHP
  • Zahide Tank SP
  • Aycan Elmaz MHP
  • Orhan Dede BTP
  • Katılım oranı % 95,4
  • Toplam seçmen526
  • Kullanılan oy502
  • Geçerli oy476
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14502
  • 30 Mar 14486
  • 30 Mar 14466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kofçaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KOFÇAZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2 / 2
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %55
    262 oy
  • %43,5
    207 oy
  • %55
    262 oy
  • %43,5
    207 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,1
    196 oy
  • %55,6
    259 oy
  • %42,1
    196 oy
  • %55,6
    259 oy
  • SP
  • MHP
  • %0,8
    4 oy
  • %0,6
    3 oy
  • %0,8
    4 oy
  • %0,6
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2 oy
  • %1,7
    8 oy
  • %0,4
    2 oy
  • %1,7
    8 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1 oy
  • %0,2
    1 oy

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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