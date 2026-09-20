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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Uşak

Mehmet Çakın

AK Parti
%39,1
50.934 oy

Muhammet Gür

İYİ Parti
%37,8
49.172 oy

Diğer

%23
30.120 oy
Uşak İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %39,1
  • %37,8
  • %10,8
  • %10,4
  • %1,2
  • %39,1
  • %37,8
  • %10,8
  • %10,4
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %0
  • %31
  • %22,8
  • %0
  • %43,3
  • %0
  • %31
  • %22,8
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
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EŞME
yukleniyor
KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çakın AK Parti
  • Muhammet Gür İYİ Parti
  • Muhammet Fatih Erdoğan MHP
  • Asım Kalelioğlu CHP
  • İbrahim Dağgezen SP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen155.998
  • Kullanılan oy134.324
  • Geçerli oy130.226
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.793
  • 30 Mar 14123.320
  • 30 Mar 14117.535
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uşak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,9
  • %39,1
  • %10,8
  • %49,9
  • %39,1
  • %10,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %48,1
  • %37,8
  • %10,4
  • %48,1
  • %37,8
  • %10,4
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2
  • %1,2
  • %0,2
  • %0,2
  • %2
  • %1,2
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
yukleniyor
EŞME
yukleniyor
KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çakın AK Parti
  • Muhammet Gür İYİ Parti
  • Muhammet Fatih Erdoğan MHP
  • Asım Kalelioğlu CHP
  • İbrahim Dağgezen SP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen155.998
  • Kullanılan oy134.324
  • Geçerli oy130.226
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.793
  • 30 Mar 14123.320
  • 30 Mar 14117.535
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uşak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 10 3 +7
  • MHP 0 0 0
  • CHP 1 2 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • VP
  • TKP
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    49 oy
  • %0
  • %0
    49 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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