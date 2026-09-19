Seçim Uşak KARAHALLI Seçim Sonuçları – KARAHALLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Uşak KARAHALLI

Ali Topçu

AK Parti
%59,2
2.264 oy

Muhammet Coğuplugil

CHP
%36
1.376 oy

Diğer

%5
183 oy
Uşak - KARAHALLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %59,2
  • %36
  • %2,9
  • %1,5
  • %0,3
  • %59,2
  • %36
  • %2,9
  • %1,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
  • %38,6
  • %2,9
  • %1,4
  • %0,1
  • %56,5
  • %38,6
  • %2,9
  • %1,4
  • %0,1
Tüm Partiler
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EŞME
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KARAHALLI
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MERKEZ
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SİVASLI
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ULUBEY
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  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Topçu AK Parti
  • Muhammet Coğuplugil CHP
  • Mehmet Yeşilöz MHP
  • Hilmi Özgül SP
  • Havva Çakın BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen4.718
  • Kullanılan oy4.099
  • Geçerli oy3.823
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.342
  • 30 Mar 143.072
  • 30 Mar 142.880
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karahallı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,1
  • %59,2
  • %2,9
  • %62,1
  • %59,2
  • %2,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %36
  • %36
  • %36
  • %36
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %1,9
  • %1,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %1,9
  • %1,5
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
yukleniyor
EŞME
yukleniyor
KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Topçu AK Parti
  • Muhammet Coğuplugil CHP
  • Mehmet Yeşilöz MHP
  • Hilmi Özgül SP
  • Havva Çakın BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen4.718
  • Kullanılan oy4.099
  • Geçerli oy3.823
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.342
  • 30 Mar 143.072
  • 30 Mar 142.880
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karahallı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAHALLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %59,2
    2.264 oy
  • %36
    1.376 oy
  • %59,2
    2.264 oy
  • %36
    1.376 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    1.628 oy
  • %38,6
    1.113 oy
  • %56,5
    1.628 oy
  • %38,6
    1.113 oy
  • MHP
  • SP
  • %2,9
    110 oy
  • %1,5
    56 oy
  • %2,9
    110 oy
  • %1,5
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,9
    84 oy
  • %1,4
    39 oy
  • %2,9
    84 oy
  • %1,4
    39 oy
  • BTP
  • DSP
  • %0,3
    10 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    2 oy

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • VP
  • TKP
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    49 oy
  • %0
  • %0
    49 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3