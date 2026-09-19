Seçim Uşak BANAZ Seçim Sonuçları – BANAZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Uşak BANAZ

Zafer Arpacı

AK Parti
%59,3
5.735 oy

Ahmet Olgay Altındağ

CHP
%35,5
3.433 oy

Diğer

%5
497 oy
Uşak - BANAZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %59,3
  • %35,5
  • %3,4
  • %0,7
  • %0,7
  • %59,3
  • %35,5
  • %3,4
  • %0,7
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
  • %30
  • %0
  • %0,2
  • %0,6
  • %45,9
  • %30
  • %0
  • %0,2
  • %0,6
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
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EŞME
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KARAHALLI
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MERKEZ
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SİVASLI
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ULUBEY
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zafer Arpacı AK Parti
  • Ahmet Olgay Altındağ CHP
  • Ramazan Alaybeyoğlu İYİ Parti
  • Halil İbrahim Çakın BTP
  • Özkan Oskay SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.147
  • Kullanılan oy10.253
  • Geçerli oy9.665
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.659
  • 30 Mar 1410.578
  • 30 Mar 1410.116
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Banaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %59,3
  • %59,3
  • %59,3
  • %59,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39
  • %35,5
  • %3,4
  • %39
  • %35,5
  • %3,4
  • Diğer
  • BTP
  • SP
  • TKP
  • %1,7
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,2
  • %1,7
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
yukleniyor
EŞME
yukleniyor
KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zafer Arpacı AK Parti
  • Ahmet Olgay Altındağ CHP
  • Ramazan Alaybeyoğlu İYİ Parti
  • Halil İbrahim Çakın BTP
  • Özkan Oskay SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.147
  • Kullanılan oy10.253
  • Geçerli oy9.665
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.659
  • 30 Mar 1410.578
  • 30 Mar 1410.116
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Banaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BANAZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %59,3
    5.735 oy
  • %35,5
    3.433 oy
  • %3,4
    333 oy
  • %59,3
    5.735 oy
  • %35,5
    3.433 oy
  • %3,4
    333 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    4.648 oy
  • %30
    3.039 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,9
    4.648 oy
  • %30
    3.039 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • TKP
  • %0,7
    65 oy
  • %0,7
    63 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,7
    65 oy
  • %0,7
    63 oy
  • %0,2
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    22 oy
  • %0,6
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,6
    58 oy
  • %0
  • DSP
  • %0,2
    15 oy
  • %0,2
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    20 oy
  • %0,2
    20 oy

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • VP
  • TKP
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    49 oy
  • %0
  • %0
    49 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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