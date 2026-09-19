31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Uşak ULUBEY
Veli Koçlu
AK Parti
%51,5
2.374 oy
Ali Rıza Ada
CHP
%45,5
2.097 oy
Diğer
%2
137 oy
Uşak - ULUBEY İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 21 / 21
- %100
- Açılan sandık
- 21 / 21
- %100
ULUBEY Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 21 / 21
- %100
Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BanazZafer Arpacı % 100 % 59,3 % 0 % 35,5 % 3,4 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BANAZ Zafer Arpacı % 100 % 59,34 % 0 % 35,52 % 3,45 % 0 % 0,67 BTP
- BANAZ (30 Mar 2014) Zafer Arpacı % 45,95 % 22,42 % 30,04 % 0 % 0 % 0,6 BBP
-
EşmeHacı Mustafa Çetin % 100 % 52,8 % 0 % 46,5 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EŞME Hacı Mustafa Çetin % 100 % 52,82 % 0 % 46,5 % 0 % 0 % 0,38 SP
- EŞME (30 Mar 2014) Hacı Mustafa Çetin % 50,07 % 7,44 % 41,76 % 0 % 0 % 0,29 DSP
-
KarahallıAli Topçu % 100 % 59,2 % 2,9 % 36 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAHALLI Ali Topçu % 100 % 59,22 % 2,88 % 35,99 % 0 % 0 % 1,46 SP
- KARAHALLI (30 Mar 2014) Ali Topçu % 56,53 % 2,92 % 38,65 % 0 % 0 % 1,35 SP
-
KızılcasöğütGüngör Oral % 100 % 38,4 % 0 % 37,4 % 0 % 0 % 21,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIZILCASÖĞÜT Güngör Oral % 100 % 38,37 % 0 % 37,35 % 0 % 0 % 21,37 Bağımsız
- KIZILCASÖĞÜT (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezMehmet Çakın % 100 % 39,1 % 10,8 % 10,4 % 37,8 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Çakın % 100 % 39,11 % 10,76 % 10,39 % 37,76 % 0 % 1,23 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 43,27 % 31 % 22,79 % 0 % 0 % 0,82 BBP
-
PınarbaşıMehmet İncekara % 100 % 51,8 % 0 % 47,9 % 0 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PINARBAŞI Mehmet İncekara % 100 % 51,84 % 0 % 47,94 % 0 % 0 % 0,14 BTP
- PINARBAŞI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SelçiklerOsman Çakar % 100 % 56,1 % 0 % 43,3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SELÇİKLER Osman Çakar % 100 % 56,09 % 0 % 43,34 % 0 % 0 % 0,4 SP
- SELÇİKLER (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SivaslıHürrüyet Şafak % 100 % 46,1 % 0 % 51,3 % 2,3 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİVASLI Hürrüyet Şafak % 100 % 46,07 % 0 % 51,27 % 2,29 % 0 % 0,12 SP
- SİVASLI (30 Mar 2014) Nihat Sazlıgöl % 18,63 % 39,74 % 40,84 % 0 % 0 % 0,4 SP
-
TatarZafer Gün % 100 % 63,7 % 0 % 35,4 % 0,6 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TATAR Zafer Gün % 100 % 63,66 % 0 % 35,43 % 0,58 % 0 % 0,17 SP
- TATAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
UlubeyVeli Koçlu % 100 % 51,5 % 2,5 % 45,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULUBEY Veli Koçlu % 100 % 51,52 % 2,52 % 45,51 % 0 % 0 % 0,2 SP
- ULUBEY (30 Mar 2014) Ali Rıza Ada % 37,6 % 9,1 % 52,86 % 0 % 0 % 0,18 BBP
-
YeleğenSüleyman Sarı % 100 % 57 % 0 % 41,8 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YELEĞEN Süleyman Sarı % 100 % 57 % 0 % 41,79 % 0 % 0 % 0,85 SP
- YELEĞEN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 474 / 474
- %100
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