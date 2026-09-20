Seçim Karaman Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Karaman Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karaman

Savaş Kalaycı

MHP
%39,6
35.893 oy

Mahmut Sami Şahin

AK Parti
%38,4
34.842 oy

Diğer

%22
19.966 oy
Karaman İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %39,6
  • %38,4
  • %16,2
  • %3,2
  • %2,3
  • %39,6
  • %38,4
  • %16,2
  • %3,2
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
  • %52,4
  • %14,5
  • %0
  • %5,6
  • %26,5
  • %52,4
  • %14,5
  • %0
  • %5,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4 4 1 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Savaş Kalaycı MHP
  • Mahmut Sami Şahin AK Parti
  • Emin Ege CHP
  • Zühtü Bahadır Bayraç İYİ Parti
  • Şaban Şahin SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen108.660
  • Kullanılan oy93.339
  • Geçerli oy90.701
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.558
  • 30 Mar 1487.222
  • 30 Mar 1483.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %78
  • %39,6
  • %38,4
  • %78
  • %39,6
  • %38,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %19,4
  • %16,2
  • %3,2
  • %19,4
  • %16,2
  • %3,2
  • Diğer
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %2,6
  • %2,3
  • %0,1
  • %0,1
  • %2,6
  • %2,3
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Savaş Kalaycı MHP
  • Mahmut Sami Şahin AK Parti
  • Emin Ege CHP
  • Zühtü Bahadır Bayraç İYİ Parti
  • Şaban Şahin SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen108.660
  • Kullanılan oy93.339
  • Geçerli oy90.701
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.558
  • 30 Mar 1487.222
  • 30 Mar 1483.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 6 -2
  • MHP 4 1 +3
  • CHP 1 2 -1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 1 -1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • TKP
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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