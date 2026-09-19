Seçim Karaman AYRANCI Seçim Sonuçları – AYRANCI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karaman AYRANCI

Yüksel Büyükkarcı

MHP
%46,1
721 oy

Yavuz Candan

AK Parti
%30,4
475 oy

Diğer

%24
369 oy
Karaman - AYRANCI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %46,1
  • %30,4
  • %23,5
  • %0,1
  • %0,1
  • %46,1
  • %30,4
  • %23,5
  • %0,1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
  • %38,9
  • %13,5
  • %0,8
  • %0,2
  • %46,6
  • %38,9
  • %13,5
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
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BAŞYAYLA
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ERMENEK
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KAZIMKARABEKİR
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MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yüksel Büyükkarcı MHP
  • Yavuz Candan AK Parti
  • Ramazan Delice CHP
  • Ümit Karharman SP
  • Emre Kaya BTP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen1.770
  • Kullanılan oy1.595
  • Geçerli oy1.565
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.664
  • 30 Mar 141.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayrancı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %76,4
  • %46,1
  • %30,4
  • %76,4
  • %46,1
  • %30,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %23,5
  • %23,5
  • %23,5
  • %23,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yüksel Büyükkarcı MHP
  • Yavuz Candan AK Parti
  • Ramazan Delice CHP
  • Ümit Karharman SP
  • Emre Kaya BTP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen1.770
  • Kullanılan oy1.595
  • Geçerli oy1.565
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.664
  • 30 Mar 141.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayrancı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AYRANCI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %46,1
    721 oy
  • %30,4
    475 oy
  • %46,1
    721 oy
  • %30,4
    475 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
    755 oy
  • %38,9
    630 oy
  • %46,6
    755 oy
  • %38,9
    630 oy
  • CHP
  • SP
  • %23,5
    367 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %23,5
    367 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,5
    219 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %13,5
    219 oy
  • %0,8
    13 oy
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    4 oy

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • TKP
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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