Seçim Karaman ERMENEK Seçim Sonuçları – ERMENEK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karaman ERMENEK

Atila Zorlu

İYİ Parti
%55,3
3.415 oy

Uğur Sözkesen

AK Parti
%37
2.288 oy

Diğer

%8
475 oy
Karaman - ERMENEK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %55,3
  • %37
  • %7,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %55,3
  • %37
  • %7,1
  • %0,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %49,5
  • %40,8
  • %1,4
  • %0,3
  • %0
  • %49,5
  • %40,8
  • %1,4
  • %0,3
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
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BAŞYAYLA
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ERMENEK
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KAZIMKARABEKİR
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MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atila Zorlu İYİ Parti
  • Uğur Sözkesen AK Parti
  • Emel Öztürk MHP
  • Hüseyin Kocaer SP
  • Eyyup Avcı BTP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen7.557
  • Kullanılan oy6.459
  • Geçerli oy6.178
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.545
  • 30 Mar 146.623
  • 30 Mar 146.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ermenek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %55,3
  • %55,3
  • %55,3
  • %55,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,1
  • %37
  • %7,1
  • %44,1
  • %37
  • %7,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atila Zorlu İYİ Parti
  • Uğur Sözkesen AK Parti
  • Emel Öztürk MHP
  • Hüseyin Kocaer SP
  • Eyyup Avcı BTP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen7.557
  • Kullanılan oy6.459
  • Geçerli oy6.178
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.545
  • 30 Mar 146.623
  • 30 Mar 146.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ermenek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERMENEK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • %55,3
    3.415 oy
  • %37
    2.288 oy
  • %55,3
    3.415 oy
  • %37
    2.288 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %49,5
    3.053 oy
  • %0
  • %49,5
    3.053 oy
  • MHP
  • SP
  • %7,1
    436 oy
  • %0,5
    29 oy
  • %7,1
    436 oy
  • %0,5
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
    2.517 oy
  • %1,4
    85 oy
  • %40,8
    2.517 oy
  • %1,4
    85 oy
  • BTP
  • %0,2
    10 oy
  • %0,2
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    18 oy
  • %0,3
    18 oy

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • TKP
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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