Seçim Karaman SARIVELİLER Seçim Sonuçları – SARIVELİLER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karaman SARIVELİLER

Halil Kulak

Bağımsız
%43,7
1.559 oy

Hayri Samur

AK Parti
%43,5
1.553 oy

Diğer

%13
459 oy
Karaman - SARIVELİLER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • %43,7
  • %43,5
  • %6,1
  • %5,4
  • %1,1
  • %43,7
  • %43,5
  • %6,1
  • %5,4
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %46
  • %1,5
  • %1,4
  • %0,6
  • %0
  • %46
  • %1,5
  • %1,4
  • %0,6
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Kulak Bağımsız
  • Hayri Samur AK Parti
  • Hakan Coşguner MHP
  • Muhitdin Türkan CHP
  • Recep Uğur BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen4.209
  • Kullanılan oy3.853
  • Geçerli oy3.571
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.174
  • 30 Mar 143.834
  • 30 Mar 143.638
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıveliler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,6
  • %43,5
  • %6,1
  • %49,6
  • %43,5
  • %6,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %5,4
  • %5,4
  • %5,4
  • %5,4
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %45
  • %43,7
  • %1,1
  • %0,2
  • %45
  • %43,7
  • %1,1
  • %0,2
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Kulak Bağımsız
  • Hayri Samur AK Parti
  • Hakan Coşguner MHP
  • Muhitdin Türkan CHP
  • Recep Uğur BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen4.209
  • Kullanılan oy3.853
  • Geçerli oy3.571
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.174
  • 30 Mar 143.834
  • 30 Mar 143.638
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıveliler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SARIVELİLER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %43,7
    1.559 oy
  • %43,5
    1.553 oy
  • %43,7
    1.559 oy
  • %43,5
    1.553 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %46
    1.675 oy
  • %0
  • %46
    1.675 oy
  • MHP
  • CHP
  • %6,1
    219 oy
  • %5,4
    193 oy
  • %6,1
    219 oy
  • %5,4
    193 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    53 oy
  • %1,4
    51 oy
  • %1,5
    53 oy
  • %1,4
    51 oy
  • BTP
  • SP
  • %1,1
    40 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %1,1
    40 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    23 oy
  • %0,8
    30 oy
  • %0,6
    23 oy
  • %0,8
    30 oy

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • TKP
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3