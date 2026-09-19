31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karaman SARIVELİLER
Halil Kulak
Bağımsız
%43,7
1.559 oy
Hayri Samur
AK Parti
%43,5
1.553 oy
Diğer
%13
459 oy
Karaman - SARIVELİLER İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 18 / 18
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Halil Kulak Bağımsız
- Hayri Samur AK Parti
- Hakan Coşguner MHP
- Muhitdin Türkan CHP
- Recep Uğur BTP
- Katılım oranı % 91,5
- Toplam seçmen4.209
- Kullanılan oy3.853
- Geçerli oy3.571
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.174
- 30 Mar 143.834
- 30 Mar 143.638
- Açılan sandık
- 18 / 18
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Halil Kulak Bağımsız
- Hayri Samur AK Parti
- Hakan Coşguner MHP
- Muhitdin Türkan CHP
- Recep Uğur BTP
- Katılım oranı % 91,5
- Toplam seçmen4.209
- Kullanılan oy3.853
- Geçerli oy3.571
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.174
- 30 Mar 143.834
- 30 Mar 143.638
SARIVELİLER Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 18 / 18
- %100
Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkçaşehirHikmet Yirşen % 100 % 47 % 6,5 % 46 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÇAŞEHİR Hikmet Yirşen % 100 % 47 % 6,53 % 46 % 0 % 0 % 0,47 SP
- AKÇAŞEHİR (30 Mar 2014) Ramazan Küçük % 46,28 % 1,07 % 52,02 % 0 % 0 % 0,63 SP
-
AyrancıYüksel Büyükkarcı % 100 % 30,4 % 46,1 % 23,5 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYRANCI Yüksel Büyükkarcı % 100 % 30,35 % 46,07 % 23,45 % 0 % 0 % 0,06 SP
- AYRANCI (30 Mar 2014) Yüksel Büyükkarcı % 38,86 % 46,58 % 13,51 % 0 % 0 % 0,8 SP
-
BaşyaylaAhmet İpek % 100 % 56,1 % 41,2 % 1,1 % 1,5 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞYAYLA Ahmet İpek % 100 % 56,14 % 41,17 % 1,13 % 1,48 % 0 % 0,09 SP
- BAŞYAYLA (30 Mar 2014) Şerafettin Bulgurcu % 72,49 % 25,23 % 0,82 % 0 % 0 % 0,91 SP
-
ErmenekAtila Zorlu % 100 % 37 % 7,1 % 0 % 55,3 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERMENEK Atila Zorlu % 100 % 37,03 % 7,06 % 0 % 55,28 % 0 % 0,47 SP
- ERMENEK (30 Mar 2014) Uğur Sözkesen % 49,46 % 40,77 % 7,32 % 0 % 0 % 1,38 SP
-
GöktepeMustafa Doğan % 100 % 40 % 0,9 % 57 % 0 % 0 % 1,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKTEPE Mustafa Doğan % 100 % 40,05 % 0,87 % 57 % 0 % 0 % 1,79 Bağımsız
- GÖKTEPE (30 Mar 2014) Osman Talay % 32,04 % 1,1 % 62,43 % 0 % 0 % 0
-
GüneyyurtAhmet Arı % 100 % 37,2 % 44,4 % 17,6 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNEYYURT Ahmet Arı % 100 % 37,22 % 44,38 % 17,64 % 0 % 0 % 0,77 SP
- GÜNEYYURT (30 Mar 2014) Celil Yağız % 41,89 % 17,87 % 12,46 % 0 % 0 % 9,23 SP
-
KazancıMuhittin Tuncel % 100 % 63,4 % 1 % 35,4 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAZANCI Muhittin Tuncel % 100 % 63,36 % 0,97 % 35,42 % 0 % 0 % 0,25 SP
- KAZANCI (30 Mar 2014) Erol Karpuz % 54,76 % 0 % 40,48 % 0 % 0 % 0
-
KazımkarabekirRecep Boyacıoğlu % 100 % 45,1 % 50 % 3 % 1,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAZIMKARABEKİR Recep Boyacıoğlu % 100 % 45,07 % 50 % 3,02 % 1,2 % 0 % 0,38 SP
- KAZIMKARABEKİR (30 Mar 2014) Ali İhsan Alanlı % 55,96 % 39,59 % 2,27 % 0 % 0 % 1,04 Bağımsız
-
MerkezSavaş Kalaycı % 100 % 38,4 % 39,6 % 16,2 % 3,2 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Savaş Kalaycı % 100 % 38,41 % 39,57 % 16,19 % 3,23 % 0 % 2,31 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 52,36 % 26,55 % 14,46 % 0 % 0 % 5,58 SP
-
SarıvelilerHalil Kulak % 100 % 43,5 % 6,1 % 5,4 % 0 % 0 % 43,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIVELİLER Halil Kulak % 100 % 43,49 % 6,13 % 5,4 % 0 % 0 % 43,66 Bağımsız
- SARIVELİLER (30 Mar 2014) Hayri Samur % 46,04 % 1,46 % 1,4 % 0 % 0 % 49,64 BBP
-
SudurağıDerviş Mehmet Ceyhan % 100 % 46,3 % 12 % 1,6 % 0 % 0 % 39 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUDURAĞI Derviş Mehmet Ceyhan % 100 % 46,34 % 11,99 % 1,58 % 0 % 0 % 39,02 BBP
- SUDURAĞI (30 Mar 2014) Derviş Mehmet Ceyhan % 50,16 % 43,32 % 0,76 % 0 % 0 % 5,76 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 341 / 341
- %100
-
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