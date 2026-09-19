Seçim Karaman BAŞYAYLA Seçim Sonuçları – BAŞYAYLA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karaman BAŞYAYLA

Ahmet İpek

AK Parti
%56,1
645 oy

Yunus Yıldız

MHP
%41,2
473 oy

Diğer

%3
31 oy
Karaman - BAŞYAYLA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,1
  • %41,2
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,1
  • %56,1
  • %41,2
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %72,5
  • %25,2
  • %0
  • %0,8
  • %0,9
  • %72,5
  • %25,2
  • %0
  • %0,8
  • %0,9
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
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BAŞYAYLA
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ERMENEK
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KAZIMKARABEKİR
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MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet İpek AK Parti
  • Yunus Yıldız MHP
  • Ahmet Koca İYİ Parti
  • Ahmet Alper CHP
  • Enes Duran SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen1.394
  • Kullanılan oy1.197
  • Geçerli oy1.149
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.425
  • 30 Mar 141.140
  • 30 Mar 141.094
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97,3
  • %56,1
  • %41,2
  • %97,3
  • %56,1
  • %41,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,6
  • %1,5
  • %1,1
  • %2,6
  • %1,5
  • %1,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet İpek AK Parti
  • Yunus Yıldız MHP
  • Ahmet Koca İYİ Parti
  • Ahmet Alper CHP
  • Enes Duran SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen1.394
  • Kullanılan oy1.197
  • Geçerli oy1.149
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.425
  • 30 Mar 141.140
  • 30 Mar 141.094
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAŞYAYLA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,1
    645 oy
  • %41,2
    473 oy
  • %56,1
    645 oy
  • %41,2
    473 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %72,5
    793 oy
  • %25,2
    276 oy
  • %72,5
    793 oy
  • %25,2
    276 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,5
    17 oy
  • %1,1
    13 oy
  • %1,5
    17 oy
  • %1,1
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    9 oy
  • %0
  • %0,8
    9 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    10 oy
  • %0,5
    6 oy
  • %0,9
    10 oy
  • %0,5
    6 oy

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • TKP
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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