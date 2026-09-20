Seçim Elazığ Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Elazığ Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ

Şahin Şerifoğulları

AK Parti
%40,4
72.908 oy

Bilal Çoban

MHP
%34,5
62.216 oy

Diğer

%26
45.439 oy
Elazığ İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,4
  • %34,5
  • %17,1
  • %4,8
  • %2,8
  • %40,4
  • %34,5
  • %17,1
  • %4,8
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
  • %29,1
  • %0
  • %3,8
  • %2,6
  • %55,8
  • %29,1
  • %0
  • %3,8
  • %2,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12 3 2 1 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Şerifoğulları AK Parti
  • Bilal Çoban MHP
  • Ali Şekerdağ İYİ Parti
  • Haluk Arslan SP
  • Mehmet Kılıçtepe HDP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen241.886
  • Kullanılan oy189.095
  • Geçerli oy180.563
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14226.063
  • 30 Mar 14195.264
  • 30 Mar 14188.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elazığ İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %74,8
  • %40,4
  • %34,5
  • %74,8
  • %40,4
  • %34,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %17,1
  • %17,1
  • %17,1
  • %17,1
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • VP
  • %8,1
  • %4,8
  • %2,8
  • %0,2
  • %8,1
  • %4,8
  • %2,8
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15 2 1 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Şerifoğulları AK Parti
  • Bilal Çoban MHP
  • Ali Şekerdağ İYİ Parti
  • Haluk Arslan SP
  • Mehmet Kılıçtepe HDP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen241.886
  • Kullanılan oy189.095
  • Geçerli oy180.563
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14226.063
  • 30 Mar 14195.264
  • 30 Mar 14188.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elazığ İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 12 9 +3
  • MHP 3 1 +2
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 1 1 0
  • SP 1 1 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 1 2 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 2 1 +1
  • Diğer 0 0 0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • HDP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0,1
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    167 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    665 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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