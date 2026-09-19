Seçim Elazığ KEBAN Seçim Sonuçları – KEBAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ KEBAN

Fethiye Atlı

Bağımsız
%32,7
905 oy

Ömer Kaya

AK Parti
%26,8
741 oy

Diğer

%40
1.123 oy
Elazığ - KEBAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • DP
  • MHP
  • BTP
  • %32,7
  • %26,8
  • %23,5
  • %16,3
  • %0,5
  • %32,7
  • %26,8
  • %23,5
  • %16,3
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %58,6
  • %0
  • %12,5
  • %0,3
  • %0
  • %58,6
  • %0
  • %12,5
  • %0,3
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethiye Atlı Bağımsız
  • Ömer Kaya AK Parti
  • Fevzi Çakmak DP
  • Ahmet Turan Özcan MHP
  • Murat Yeşilgül BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen3.126
  • Kullanılan oy2.870
  • Geçerli oy2.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.300
  • 30 Mar 143.053
  • 30 Mar 142.930
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keban Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,1
  • %26,8
  • %16,3
  • %43,1
  • %26,8
  • %16,3
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %56,9
  • %32,7
  • %23,5
  • %0,5
  • %56,9
  • %32,7
  • %23,5
  • %0,5
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethiye Atlı Bağımsız
  • Ömer Kaya AK Parti
  • Fevzi Çakmak DP
  • Ahmet Turan Özcan MHP
  • Murat Yeşilgül BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen3.126
  • Kullanılan oy2.870
  • Geçerli oy2.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.300
  • 30 Mar 143.053
  • 30 Mar 142.930
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keban Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KEBAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %32,7
    905 oy
  • %26,8
    741 oy
  • %32,7
    905 oy
  • %26,8
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %58,6
    1.716 oy
  • %0
  • %58,6
    1.716 oy
  • DP
  • MHP
  • %23,5
    651 oy
  • %16,3
    452 oy
  • %23,5
    651 oy
  • %16,3
    452 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %12,5
    366 oy
  • %0
  • %12,5
    366 oy
  • BTP
  • SP
  • %0,5
    15 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,5
    15 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    10 oy
  • %27,6
    810 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %27,6
    810 oy

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • HDP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0,1
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    167 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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