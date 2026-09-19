Seçim Elazığ KARAKOÇAN Seçim Sonuçları – KARAKOÇAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ KARAKOÇAN

Ayhan Akbaba

AK Parti
%48,2
3.662 oy

Mahmut Ercan

HDP
%32,6
2.481 oy

Diğer

%19
1.457 oy
Elazığ - KARAKOÇAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,2
  • %32,6
  • %16,9
  • %1,4
  • %0,7
  • %48,2
  • %32,6
  • %16,9
  • %1,4
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,7
  • %51,7
  • %14,7
  • %0,4
  • %0
  • %31,7
  • %51,7
  • %14,7
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Akbaba AK Parti
  • Mahmut Ercan HDP
  • Alican Karadoğan SP
  • Selçuk Perdeci MHP
  • Mehmet Zeyneloğlu İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen9.889
  • Kullanılan oy7.945
  • Geçerli oy7.600
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.912
  • 30 Mar 147.354
  • 30 Mar 147.063
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoçan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,5
  • %48,2
  • %1,4
  • %49,5
  • %48,2
  • %1,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,7
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %49,8
  • %32,6
  • %16,9
  • %0,2
  • %49,8
  • %32,6
  • %16,9
  • %0,2
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Akbaba AK Parti
  • Mahmut Ercan HDP
  • Alican Karadoğan SP
  • Selçuk Perdeci MHP
  • Mehmet Zeyneloğlu İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen9.889
  • Kullanılan oy7.945
  • Geçerli oy7.600
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.912
  • 30 Mar 147.354
  • 30 Mar 147.063
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoçan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAKOÇAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %48,2
    3.662 oy
  • %32,6
    2.481 oy
  • %48,2
    3.662 oy
  • %32,6
    2.481 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,7
    2.240 oy
  • %51,7
    3.654 oy
  • %31,7
    2.240 oy
  • %51,7
    3.654 oy
  • SP
  • MHP
  • %16,9
    1.288 oy
  • %1,4
    103 oy
  • %16,9
    1.288 oy
  • %1,4
    103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %14,7
    1.037 oy
  • %0,4
    26 oy
  • %14,7
    1.037 oy
  • %0,4
    26 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %0,7
    53 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0,2
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    76 oy
  • %0
  • %1,1
    76 oy

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • HDP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0,1
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    167 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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