Seçim Elazığ SİVRİCE Seçim Sonuçları – SİVRİCE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ SİVRİCE

Turgay Gündoğan

MHP
%49,2
1.397 oy

Ebubekir Irmak

AK Parti
%48,2
1.368 oy

Diğer

%3
75 oy
Elazığ - SİVRİCE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %49,2
  • %48,2
  • %1,7
  • %0,8
  • %0,2
  • %49,2
  • %48,2
  • %1,7
  • %0,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
  • %50
  • %0,2
  • %25,5
  • %0,1
  • %15,4
  • %50
  • %0,2
  • %25,5
  • %0,1
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Gündoğan MHP
  • Ebubekir Irmak AK Parti
  • Şener Durmuş Bağımsız
  • İbrahim Demirpolat SP
  • Vedat Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen3.200
  • Kullanılan oy2.957
  • Geçerli oy2.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.985
  • 30 Mar 142.720
  • 30 Mar 142.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,4
  • %49,2
  • %48,2
  • %97,4
  • %49,2
  • %48,2
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %2,6
  • %1,7
  • %0,8
  • %0,2
  • %2,6
  • %1,7
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Gündoğan MHP
  • Ebubekir Irmak AK Parti
  • Şener Durmuş Bağımsız
  • İbrahim Demirpolat SP
  • Vedat Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen3.200
  • Kullanılan oy2.957
  • Geçerli oy2.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.985
  • 30 Mar 142.720
  • 30 Mar 142.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİVRİCE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %49,2
    1.397 oy
  • %48,2
    1.368 oy
  • %49,2
    1.397 oy
  • %48,2
    1.368 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
    395 oy
  • %50
    1.282 oy
  • %15,4
    395 oy
  • %50
    1.282 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • %1,7
    48 oy
  • %0,8
    22 oy
  • %1,7
    48 oy
  • %0,8
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    5 oy
  • %25,5
    655 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %25,5
    655 oy
  • BTP
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • HDP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0,1
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    167 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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