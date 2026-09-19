Seçim Elazığ ARICAK Seçim Sonuçları – ARICAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ ARICAK

Ferit Yıldırım

AK Parti
%37,3
1.040 oy

Mehmet Yılmaz Yalçınkaya

BBP
%36,8
1.026 oy

Diğer

%26
720 oy
Elazığ - ARICAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %37,3
  • %36,8
  • %25,2
  • %0,3
  • %0,3
  • %37,3
  • %36,8
  • %25,2
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,6
  • %19,9
  • %0,4
  • %0
  • %17
  • %17,6
  • %19,9
  • %0,4
  • %0
  • %17
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferit Yıldırım AK Parti
  • Mehmet Yılmaz Yalçınkaya BBP
  • Hamit Temizsoy MHP
  • Mehmet Arda BTP
  • Kaan Ziya Yenihal SP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen3.150
  • Kullanılan oy2.923
  • Geçerli oy2.786
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.341
  • 30 Mar 142.187
  • 30 Mar 142.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arıcak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,6
  • %37,3
  • %25,2
  • %62,6
  • %37,3
  • %25,2
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • %37,4
  • %36,8
  • %0,3
  • %0,3
  • %37,4
  • %36,8
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferit Yıldırım AK Parti
  • Mehmet Yılmaz Yalçınkaya BBP
  • Hamit Temizsoy MHP
  • Mehmet Arda BTP
  • Kaan Ziya Yenihal SP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen3.150
  • Kullanılan oy2.923
  • Geçerli oy2.786
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.341
  • 30 Mar 142.187
  • 30 Mar 142.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arıcak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARICAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %37,3
    1.040 oy
  • %36,8
    1.026 oy
  • %37,3
    1.040 oy
  • %36,8
    1.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,6
    363 oy
  • %19,9
    411 oy
  • %17,6
    363 oy
  • %19,9
    411 oy
  • MHP
  • BTP
  • %25,2
    703 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %25,2
    703 oy
  • %0,3
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
  • SP
  • %0,3
    8 oy
  • %0,3
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • %17
    351 oy
  • %17
    351 oy

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • HDP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0,1
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    167 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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