31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ ARICAK
Ferit Yıldırım
AK Parti
%37,3
1.040 oy
Mehmet Yılmaz Yalçınkaya
BBP
%36,8
1.026 oy
Diğer
%26
720 oy
Elazığ - ARICAK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ferit Yıldırım AK Parti
- Mehmet Yılmaz Yalçınkaya BBP
- Hamit Temizsoy MHP
- Mehmet Arda BTP
- Kaan Ziya Yenihal SP
- Katılım oranı % 92,8
- Toplam seçmen3.150
- Kullanılan oy2.923
- Geçerli oy2.786
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.341
- 30 Mar 142.187
- 30 Mar 142.061
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ferit Yıldırım AK Parti
- Mehmet Yılmaz Yalçınkaya BBP
- Hamit Temizsoy MHP
- Mehmet Arda BTP
- Kaan Ziya Yenihal SP
- Katılım oranı % 92,8
- Toplam seçmen3.150
- Kullanılan oy2.923
- Geçerli oy2.786
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.341
- 30 Mar 142.187
- 30 Mar 142.061
ARICAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 14 / 14
- %100
Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AğınAli Uslu % 100 % 28,8 % 37 % 20,7 % 12,6 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AĞIN Ali Uslu % 100 % 28,83 % 36,95 % 20,7 % 12,57 % 0 % 0,77 SP
- AĞIN (30 Mar 2014) Yılmaz Serttaş % 40 % 50,93 % 3 % 0 % 0 % 3,52 SP
-
AkçakirazSabahattin Kaya % 100 % 54,8 % 1,5 % 0 % 0 % 0 % 40,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÇAKİRAZ Sabahattin Kaya % 100 % 54,79 % 1,52 % 0 % 0 % 0 % 40,67 BBP
- AKÇAKİRAZ (30 Mar 2014) Sebhaddin Kaya % 25,45 % 0,69 % 0 % 0 % 5,67 % 23,66 SP
-
AlacakayaBaşaran Yaşlı % 100 % 49,5 % 7,7 % 5,3 % 0 % 0 % 36,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALACAKAYA Başaran Yaşlı % 100 % 49,48 % 7,69 % 5,35 % 0 % 0 % 36,93 SP
- ALACAKAYA (30 Mar 2014) Başaran Yaşlı % 40,06 % 2,82 % 0,57 % 0 % 1,51 % 49,87 Bağımsız
-
ArıcakFerit Yıldırım % 100 % 37,3 % 25,2 % 0 % 0 % 0 % 36,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARICAK Ferit Yıldırım % 100 % 37,33 % 25,23 % 0 % 0 % 0 % 36,83 BBP
- ARICAK (30 Mar 2014) Ferit Yıldırım % 17,61 % 0,39 % 0 % 0 % 0 % 25,18 DP
-
Baskilİhsan Akmurat % 100 % 49,8 % 48,6 % 0 % 1 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BASKİL İhsan Akmurat % 100 % 49,77 % 48,57 % 0 % 1 % 0 % 0,42 SP
- BASKİL (30 Mar 2014) İhsan Akmurat % 65,47 % 30,46 % 1,72 % 0 % 0,46 % 1,76 SP
-
BeyhanHüseyin Ataş % 100 % 42,4 % 38,4 % 0 % 0 % 0 % 14 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYHAN Hüseyin Ataş % 100 % 42,45 % 38,37 % 0 % 0 % 0 % 13,98 SP
- BEYHAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BükardıHüseyin Açmaz % 100 % 28,2 % 0,7 % 0 % 0 % 0 % 29,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜKARDI Hüseyin Açmaz % 100 % 28,17 % 0,73 % 0 % 0 % 0 % 29,71 Bağımsız
- BÜKARDI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ErimliCihan Yılmaz % 100 % 24,9 % 0,2 % 0 % 23,4 % 0 % 29,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERİMLİ Cihan Yılmaz % 100 % 24,87 % 0,2 % 0 % 23,42 % 0 % 29,25 DP
- ERİMLİ (30 Mar 2014) Abdulkadir Ünal % 27,82 % 0 % 0 % 0 % 0 % 43,15 SP
-
KarakoçanAyhan Akbaba % 100 % 48,2 % 1,4 % 0 % 0,7 % 32,6 % 16,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAKOÇAN Ayhan Akbaba % 100 % 48,18 % 1,36 % 0 % 0,7 % 32,64 % 16,95 SP
- KARAKOÇAN (30 Mar 2014) Burhan Kocaman % 31,71 % 0,37 % 0 % 0 % 51,73 % 14,68 SP
-
KebanFethiye Atlı % 100 % 26,8 % 16,3 % 0 % 0 % 0 % 32,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEBAN Fethiye Atlı % 100 % 26,76 % 16,32 % 0 % 0 % 0 % 32,68 Bağımsız
- KEBAN (30 Mar 2014) Fethiye Atlı % 58,57 % 12,49 % 0,96 % 0 % 0 % 27,65 SP
-
KovancılarHacı Akpınar % 100 % 45,1 % 33,3 % 1,4 % 0 % 5,8 % 14,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOVANCILAR Hacı Akpınar % 100 % 45,15 % 33,26 % 1,41 % 0 % 5,79 % 14,29 SP
- KOVANCILAR (30 Mar 2014) Hacı Akpınar % 51,65 % 7,79 % 1,08 % 0 % 7,06 % 26,79 SP
-
MadenOrhan Yavuz % 100 % 14,4 % 44,6 % 0 % 40,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MADEN Orhan Yavuz % 100 % 14,4 % 44,64 % 0 % 40,23 % 0 % 0,29 SP
- MADEN (30 Mar 2014) Musa Orhan % 44,13 % 2,49 % 3,59 % 0 % 0,94 % 47,48 DP
-
MerkezŞahin Şerifoğulları % 100 % 40,4 % 34,5 % 0 % 17,1 % 2,8 % 4,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Şahin Şerifoğulları % 100 % 40,38 % 34,46 % 0 % 17,1 % 2,78 % 4,78 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 55,83 % 29,14 % 7,03 % 0 % 2,64 % 3,81 SP
-
MollakendiMehmet Enis Doğan % 100 % 33,7 % 1,8 % 0 % 0 % 0 % 32,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MOLLAKENDİ Mehmet Enis Doğan % 100 % 33,71 % 1,76 % 0 % 0 % 0 % 32,21 SP
- MOLLAKENDİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
PaluEfrayim Ünalan % 100 % 50 % 47,7 % 1 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PALU Efrayim Ünalan % 100 % 49,95 % 47,68 % 0,97 % 0 % 0 % 1,27 SP
- PALU (30 Mar 2014) Mehmet Sait Dağoğlu % 42,01 % 37,94 % 0,21 % 0 % 0 % 13,86 HÜDA-PAR
-
SarıcanBekir Polat % 100 % 33,5 % 0,6 % 0 % 0 % 45,8 % 20,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARICAN Bekir Polat % 100 % 33,5 % 0,57 % 0 % 0 % 45,8 % 20,13 SP
- SARICAN (30 Mar 2014) Faruk Aydın % 42,89 % 0,16 % 0 % 0 % 29,62 % 24,33 SP
-
SivriceTurgay Gündoğan % 100 % 48,2 % 49,2 % 0 % 0 % 0 % 1,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİVRİCE Turgay Gündoğan % 100 % 48,17 % 49,19 % 0 % 0 % 0 % 1,69 Bağımsız
- SİVRİCE (30 Mar 2014) Ebubekir Irmak % 49,98 % 15,4 % 6,59 % 0 % 0 % 25,54 SP
-
ÜçocakYılmaz Yegül % 100 % 58,9 % 4,9 % 0 % 0 % 0 % 36 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜÇOCAK Yılmaz Yegül % 100 % 58,9 % 4,87 % 0 % 0 % 0 % 35,95 DP
- ÜÇOCAK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YazıkonakHatif Çadırcı % 100 % 46,3 % 1,1 % 0 % 1,6 % 0 % 50,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAZIKONAK Hatif Çadırcı % 100 % 46,28 % 1,14 % 0 % 1,55 % 0 % 50,5 SP
- YAZIKONAK (30 Mar 2014) Nurettin Aydın % 37,75 % 0,46 % 0 % 0 % 8,87 % 32,2 SP
-
YurtbaşıYasin Yılmaz % 100 % 58,2 % 1,6 % 0 % 0 % 0 % 39,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YURTBAŞI Yasin Yılmaz % 100 % 58,15 % 1,55 % 0 % 0 % 0 % 39,85 SP
- YURTBAŞI (30 Mar 2014) Mustafa Ergin % 75,92 % 3,63 % 0,61 % 0 % 12,84 % 7,01 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 739 / 739
- %100
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