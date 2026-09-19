Seçim Elazığ AĞIN Seçim Sonuçları – AĞIN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ AĞIN

Ali Uslu

MHP
%37
432 oy

İbrahim Yıldız

AK Parti
%28,8
337 oy

Diğer

%34
400 oy
Elazığ - AĞIN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %37
  • %28,8
  • %20,7
  • %12,6
  • %0,8
  • %37
  • %28,8
  • %20,7
  • %12,6
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
  • %40
  • %3
  • %0
  • %3,5
  • %50,9
  • %40
  • %3
  • %0
  • %3,5
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Uslu MHP
  • İbrahim Yıldız AK Parti
  • Samiye Genç CHP
  • Yılmaz Serttaş İYİ Parti
  • Mehmet Özdem SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen1.464
  • Kullanılan oy1.226
  • Geçerli oy1.169
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.415
  • 30 Mar 141.195
  • 30 Mar 141.135
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %65,8
  • %37
  • %28,8
  • %65,8
  • %37
  • %28,8
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %33,3
  • %20,7
  • %12,6
  • %33,3
  • %20,7
  • %12,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Uslu MHP
  • İbrahim Yıldız AK Parti
  • Samiye Genç CHP
  • Yılmaz Serttaş İYİ Parti
  • Mehmet Özdem SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen1.464
  • Kullanılan oy1.226
  • Geçerli oy1.169
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.415
  • 30 Mar 141.195
  • 30 Mar 141.135
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AĞIN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %37
    432 oy
  • %28,8
    337 oy
  • %37
    432 oy
  • %28,8
    337 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
    578 oy
  • %40
    454 oy
  • %50,9
    578 oy
  • %40
    454 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %20,7
    242 oy
  • %12,6
    147 oy
  • %20,7
    242 oy
  • %12,6
    147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    34 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,8
    9 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,8
    9 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,5
    40 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %3,5
    40 oy
  • %0,3
    3 oy

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • HDP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0,1
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    167 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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