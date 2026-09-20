31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çanakkale
Ülgür Gökhan
CHP
%60,7
46.178 oy
Ayhan Gider
AK Parti
%35,6
27.080 oy
Diğer
%3
2.779 oy
Çanakkale İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 286 / 286
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ülgür Gökhan CHP
- Ayhan Gider AK Parti
- İlyas Terzi Bağımsız
- Cemil Pehlivan SP
- Hakan Havuz BBP
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen93.936
- Kullanılan oy77.881
- Geçerli oy76.037
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1481.957
- 30 Mar 1473.074
- 30 Mar 1470.616
- Açılan sandık
- 286 / 286
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ülgür Gökhan CHP
- Ayhan Gider AK Parti
- İlyas Terzi Bağımsız
- Cemil Pehlivan SP
- Hakan Havuz BBP
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen93.936
- Kullanılan oy77.881
- Geçerli oy76.037
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1481.957
- 30 Mar 1473.074
- 30 Mar 1470.616
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- AYVACIK CHP %50,8 AK Parti %41,1
- BAYRAMİÇ CHP %54,7 AK Parti %39,3
- BİGA AK Parti %49,8 CHP %47,9
- BOZCAADA CHP %65,7 CHP %46,3
- ÇAN CHP %50,7 AK Parti %52,5
- ÇARDAK CHP %56,4 AK Parti %38,1
- ECEABAT İYİ Parti %40,8 MHP %36,2
- EVREŞE AK Parti %56,1 - %0
- EZİNE AK Parti %50,1 AK Parti %43,2
- GELİBOLU CHP %51,9 CHP %49,8
- GEYİKLİ AK Parti %52,9 - %0
- GÖKÇEADA İYİ Parti %56,2 MHP %41,9
- GÜMÜŞÇAY AK Parti %61 - %0
- KALKIM AK Parti %67,4 - %0
- KARABİGA AK Parti %57,8 CHP %50,2
- KAVAKKÖY CHP %71,8 - %0
- KEPEZ CHP %50,8 - %0
- KÜÇÜKKUYU CHP %52,5 - %0
- LAPSEKİ AK Parti %55,9 AK Parti %39,6
- MERKEZ CHP %60,7 CHP %54,4
- TERZİALAN AK Parti %58,9 - %0
- UMURBEY CHP %51,5 AK Parti %31,2
- YENİCE AK Parti %61 AK Parti %62,8
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 10 8 +2
- MHP 0 2 -2 ⚊
- CHP 11 4 +7
- İYİ Parti 2 0 +2 ⚊
- HDP 0 0 0 ⚊
- SP 0 0 0 ⚊
- DSP 0 0 0 ⚊
- BBP 0 0 0 ⚊
- VP 0 0 0 ⚊
- DP 0 0 0 ⚊
- BTP 0 0 0 ⚊
- TKP 0 0 0 ⚊
- Bağımsız 0 0 0 ⚊
- Diğer 0 0 0 ⚊
Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AyvacıkMesut Bayram % 100 % 31,8 % 16,9 % 50,8 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYVACIK Mesut Bayram % 100 % 31,75 % 16,92 % 50,78 % 0 % 0 % 0,33 SP
- AYVACIK (30 Mar 2014) Mehmet Ünal Şahin % 41,13 % 28,24 % 29,25 % 0 % 0 % 0,53 DP
-
BayramiçMert Uygun % 100 % 41,6 % 2,7 % 54,7 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYRAMİÇ Mert Uygun % 100 % 41,6 % 2,72 % 54,67 % 0 % 0 % 0,86 SP
- BAYRAMİÇ (30 Mar 2014) Sadettin Arslan % 39,29 % 29,54 % 29,77 % 0 % 0 % 1,25 SP
-
BigaBülent Erdoğan % 100 % 49,8 % 0 % 48,8 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİGA Bülent Erdoğan % 100 % 49,79 % 0 % 48,79 % 0 % 0 % 1,08 SP
- BİGA (30 Mar 2014) İsmail Işık % 45,53 % 5,12 % 47,91 % 0 % 0 % 1,19 SP
-
BozcaadaHakan Can Yılmaz % 100 % 32,3 % 1,7 % 65,7 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZCAADA Hakan Can Yılmaz % 100 % 32,31 % 1,66 % 65,69 % 0 % 0 % 0,24 BTP
- BOZCAADA (30 Mar 2014) Hakan Can Yılmaz % 28,51 % 2,3 % 46,27 % 0 % 0 % 22,61 DP
-
ÇanBülent Öz % 100 % 45 % 0 % 50,7 % 3,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAN Bülent Öz % 100 % 44,95 % 0 % 50,65 % 3,83 % 0 % 0,29 SP
- ÇAN (30 Mar 2014) Abdurrahman Kuzu % 52,51 % 32,24 % 14,54 % 0 % 0 % 0,59 SP
-
ÇardakMetin Semerci % 100 % 42,8 % 0 % 56,4 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇARDAK Metin Semerci % 100 % 42,83 % 0 % 56,42 % 0 % 0 % 0,75 SP
- ÇARDAK (30 Mar 2014) Basri Ulaş % 38,11 % 4,05 % 26,46 % 0 % 0 % 0,2 SP
-
EceabatSaim Zileli % 100 % 20,2 % 1,2 % 37,6 % 40,8 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ECEABAT Saim Zileli % 100 % 20,16 % 1,19 % 37,61 % 40,82 % 0 % 0,18 BTP
- ECEABAT (30 Mar 2014) Adem Ejder % 29,47 % 36,16 % 33,73 % 0 % 0 % 0,38 SP
-
EvreşeAli Kamil Soyuak % 100 % 56,1 % 0,3 % 43,4 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EVREŞE Ali Kamil Soyuak % 100 % 56,05 % 0,32 % 43,38 % 0 % 0 % 0,25 SP
- EVREŞE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
EzineGüray Yüksel % 100 % 50,1 % 3 % 43,5 % 2,9 % 0 % 0,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EZİNE Güray Yüksel % 100 % 50,13 % 3,04 % 43,49 % 2,9 % 0 % 0,18 DSP
- EZİNE (30 Mar 2014) Haluk Babaoğlu % 43,19 % 8,93 % 42,94 % 0 % 0 % 4,08 DP
-
GeliboluMünir Mustafa Özacar % 100 % 41,2 % 5,6 % 51,9 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GELİBOLU Münir Mustafa Özacar % 100 % 41,18 % 5,62 % 51,92 % 0 % 0 % 0,73 SP
- GELİBOLU (30 Mar 2014) Münir Mustafa Özacar % 13,88 % 35,84 % 49,78 % 0 % 0 % 0,36 SP
-
GeyikliMevlüt Oruçoğlu % 100 % 52,9 % 0,8 % 45,9 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEYİKLİ Mevlüt Oruçoğlu % 100 % 52,91 % 0,81 % 45,91 % 0 % 0 % 0,37 SP
- GEYİKLİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GökçeadaÜnal Çetin % 100 % 29 % 13,4 % 0 % 56,2 % 0 % 0,8 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKÇEADA Ünal Çetin % 100 % 28,99 % 13,4 % 0 % 56,18 % 0 % 0,81 TKP
- GÖKÇEADA (30 Mar 2014) Ünal Çetin % 33,84 % 41,93 % 18,13 % 0 % 0 % 4,98 Bağımsız
-
GümüşçayAdnan Pastırmacı % 100 % 61 % 0 % 38,8 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMÜŞÇAY Adnan Pastırmacı % 100 % 60,95 % 0 % 38,77 % 0 % 0 % 0,28 SP
- GÜMÜŞÇAY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kalkımİbrahim Taşkın % 100 % 67,4 % 3,7 % 0 % 0 % 0 % 27,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KALKIM İbrahim Taşkın % 100 % 67,4 % 3,67 % 0 % 0 % 0 % 27,06 Bağımsız
- KALKIM (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KarabigaAhmet Elbi % 100 % 57,8 % 0 % 41,8 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARABİGA Ahmet Elbi % 100 % 57,76 % 0 % 41,83 % 0 % 0 % 0,41 SP
- KARABİGA (30 Mar 2014) Muzaffer Karataş % 37,25 % 12,55 % 50,2 % 0 % 0 % 0
-
KavakköyNecati Kopça % 100 % 26,5 % 1,3 % 71,8 % 0 % 0 % 0,4 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAVAKKÖY Necati Kopça % 100 % 26,46 % 1,3 % 71,8 % 0 % 0 % 0,43 VP
- KAVAKKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KepezBirol Arslan % 100 % 32,1 % 2,3 % 50,8 % 0 % 0 % 12,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEPEZ Birol Arslan % 100 % 32,08 % 2,28 % 50,77 % 0 % 0 % 12,48 Bağımsız
- KEPEZ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KüçükkuyuCengiz Balkan % 100 % 42,6 % 0,8 % 52,5 % 0 % 0 % 3,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜÇÜKKUYU Cengiz Balkan % 100 % 42,58 % 0,81 % 52,48 % 0 % 0 % 3,4 DSP
- KÜÇÜKKUYU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
LapsekiEyüp Yılmaz % 100 % 55,9 % 0 % 0 % 42,7 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- LAPSEKİ Eyüp Yılmaz % 100 % 55,85 % 0 % 0 % 42,74 % 0 % 0,65 SP
- LAPSEKİ (30 Mar 2014) Eyüp Yılmaz % 39,64 % 38,02 % 12,36 % 0 % 0 % 7,46 Bağımsız
-
MerkezÜlgür Gökhan % 100 % 35,6 % 0 % 60,7 % 0 % 0 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Ülgür Gökhan % 100 % 35,61 % 0 % 60,73 % 0 % 0 % 1,3 Bağımsız
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 35,91 % 7,34 % 54,36 % 0 % 0 % 1,11 Bağımsız
-
TerzialanTuncay Göymen % 100 % 58,9 % 11,3 % 29,1 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TERZİALAN Tuncay Göymen % 100 % 58,88 % 11,32 % 29,08 % 0 % 0 % 0,72 SP
- TERZİALAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
UmurbeyErdal Doğan % 100 % 39,7 % 8,6 % 51,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UMURBEY Erdal Doğan % 100 % 39,7 % 8,65 % 51,49 % 0 % 0 % 0,17 SP
- UMURBEY (30 Mar 2014) Sami Yavaş % 31,23 % 20,55 % 17 % 0 % 0 % 17 DP
-
YeniceVeysel Acar % 100 % 61 % 7,3 % 0 % 18,5 % 0 % 9,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİCE Veysel Acar % 100 % 61,03 % 7,28 % 0 % 18,48 % 0 % 9,65 Bağımsız
- YENİCE (30 Mar 2014) Veysel Acar % 62,79 % 21,88 % 14,07 % 0 % 0 % 1,1 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 286 / 286
- %100
-
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