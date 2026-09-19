Seçim Çanakkale EZİNE Seçim Sonuçları – EZİNE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çanakkale EZİNE

Güray Yüksel

AK Parti
%50,1
4.337 oy

Halil Büyükerol

CHP
%43,5
3.762 oy

Diğer

%7
552 oy
Çanakkale - EZİNE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %50,1
  • %43,5
  • %3
  • %2,9
  • %0,2
  • %50,1
  • %43,5
  • %3
  • %2,9
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
  • %42,9
  • %8,9
  • %0
  • %0,1
  • %43,2
  • %42,9
  • %8,9
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Güray Yüksel AK Parti
  • Halil Büyükerol CHP
  • Ali Tevfik Aytimurer MHP
  • Zühtü Şansal Erdil İYİ Parti
  • İbrahim Telli DSP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen10.045
  • Kullanılan oy8.932
  • Geçerli oy8.651
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.556
  • 30 Mar 148.718
  • 30 Mar 148.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ezine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,2
  • %50,1
  • %3
  • %53,2
  • %50,1
  • %3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,4
  • %43,5
  • %2,9
  • %46,4
  • %43,5
  • %2,9
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Güray Yüksel AK Parti
  • Halil Büyükerol CHP
  • Ali Tevfik Aytimurer MHP
  • Zühtü Şansal Erdil İYİ Parti
  • İbrahim Telli DSP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen10.045
  • Kullanılan oy8.932
  • Geçerli oy8.651
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.556
  • 30 Mar 148.718
  • 30 Mar 148.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ezine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EZİNE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %50,1
    4.337 oy
  • %43,5
    3.762 oy
  • %3
    263 oy
  • %50,1
    4.337 oy
  • %43,5
    3.762 oy
  • %3
    263 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
    3.627 oy
  • %42,9
    3.606 oy
  • %8,9
    750 oy
  • %43,2
    3.627 oy
  • %42,9
    3.606 oy
  • %8,9
    750 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • SP
  • %2,9
    251 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %2,9
    251 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0,1
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,6
    48 oy
  • %0
  • %0,1
    11 oy
  • %0,6
    48 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    2 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 286
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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