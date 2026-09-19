Seçim Çanakkale GELİBOLU Seçim Sonuçları – GELİBOLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çanakkale GELİBOLU

Münir Mustafa Özacar

CHP
%51,9
9.217 oy

Bülent Çetin

AK Parti
%41,2
7.310 oy

Diğer

%7
1.224 oy
Çanakkale - GELİBOLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %51,9
  • %41,2
  • %5,6
  • %0,7
  • %0,2
  • %51,9
  • %41,2
  • %5,6
  • %0,7
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %13,9
  • %35,8
  • %0,4
  • %0
  • %49,8
  • %13,9
  • %35,8
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Münir Mustafa Özacar CHP
  • Bülent Çetin AK Parti
  • Mehmet Eligül MHP
  • Bünyamin Ünlü SP
  • Serkan Özbakır VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen22.334
  • Kullanılan oy18.234
  • Geçerli oy17.751
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.435
  • 30 Mar 1418.139
  • 30 Mar 1417.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gelibolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,8
  • %41,2
  • %5,6
  • %46,8
  • %41,2
  • %5,6
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,2
  • %0,2
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Münir Mustafa Özacar CHP
  • Bülent Çetin AK Parti
  • Mehmet Eligül MHP
  • Bünyamin Ünlü SP
  • Serkan Özbakır VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen22.334
  • Kullanılan oy18.234
  • Geçerli oy17.751
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.435
  • 30 Mar 1418.139
  • 30 Mar 1417.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gelibolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GELİBOLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,9
    9.217 oy
  • %41,2
    7.310 oy
  • %5,6
    997 oy
  • %51,9
    9.217 oy
  • %41,2
    7.310 oy
  • %5,6
    997 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    8.702 oy
  • %13,9
    2.426 oy
  • %35,8
    6.265 oy
  • %49,8
    8.702 oy
  • %13,9
    2.426 oy
  • %35,8
    6.265 oy
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,7
    130 oy
  • %0,2
    40 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,2
    40 oy
  • %0,2
    34 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    63 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    23 oy
  • %0,1
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    24 oy
  • %0,1
    24 oy

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 286
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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