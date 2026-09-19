Seçim Çanakkale BAYRAMİÇ Seçim Sonuçları – BAYRAMİÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çanakkale BAYRAMİÇ

Mert Uygun

CHP
%54,7
5.704 oy

Sadettin Arslan

AK Parti
%41,6
4.341 oy

Diğer

%3
389 oy
Çanakkale - BAYRAMİÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %54,7
  • %41,6
  • %2,7
  • %0,9
  • %0,1
  • %54,7
  • %41,6
  • %2,7
  • %0,9
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
  • %39,3
  • %29,5
  • %1,3
  • %0,2
  • %29,8
  • %39,3
  • %29,5
  • %1,3
  • %0,2
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mert Uygun CHP
  • Sadettin Arslan AK Parti
  • Şuayip Başaran MHP
  • Ali Algül SP
  • Erkan Altın BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen11.827
  • Kullanılan oy10.765
  • Geçerli oy10.434
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.930
  • 30 Mar 1410.048
  • 30 Mar 149.669
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayramiç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %54,7
  • %54,7
  • %54,7
  • %54,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,3
  • %41,6
  • %2,7
  • %44,3
  • %41,6
  • %2,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1
  • %0,9
  • %0,1
  • %1
  • %0,9
  • %0,1
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mert Uygun CHP
  • Sadettin Arslan AK Parti
  • Şuayip Başaran MHP
  • Ali Algül SP
  • Erkan Altın BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen11.827
  • Kullanılan oy10.765
  • Geçerli oy10.434
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.930
  • 30 Mar 1410.048
  • 30 Mar 149.669
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayramiç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAYRAMİÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %54,7
    5.704 oy
  • %41,6
    4.341 oy
  • %54,7
    5.704 oy
  • %41,6
    4.341 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
    2.878 oy
  • %39,3
    3.799 oy
  • %29,8
    2.878 oy
  • %39,3
    3.799 oy
  • MHP
  • SP
  • %2,7
    284 oy
  • %0,9
    90 oy
  • %2,7
    284 oy
  • %0,9
    90 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,5
    2.856 oy
  • %1,3
    121 oy
  • %29,5
    2.856 oy
  • %1,3
    121 oy
  • BTP
  • %0,1
    15 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    15 oy
  • %0,2
    15 oy

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 286
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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