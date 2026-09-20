Seçim Niğde Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Niğde Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Niğde

Emrah Özdemir

AK Parti
%37,1
28.032 oy

Mümin İnan

İYİ Parti
%28,1
21.226 oy

Diğer

%35
26.232 oy
Niğde İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 287 / 287
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %37,1
  • %28,1
  • %18,6
  • %14,6
  • %1,1
  • %37,1
  • %28,1
  • %18,6
  • %14,6
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %0
  • %34,2
  • %20,8
  • %1,9
  • %41,1
  • %0
  • %34,2
  • %20,8
  • %1,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
18 9 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
ALTUNHİSAR
yukleniyor
BOR
yukleniyor
ÇAMARDI
yukleniyor
ÇİFTLİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUKIŞLA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Özdemir AK Parti
  • Mümin İnan İYİ Parti
  • Hakan Er MHP
  • Rasim Yılmaz CHP
  • Nihat Altıparmak SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.626
  • Kullanılan oy77.582
  • Geçerli oy75.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.694
  • 30 Mar 1471.866
  • 30 Mar 1469.233
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niğde İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 287 / 287
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,7
  • %37,1
  • %18,6
  • %55,7
  • %37,1
  • %18,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,7
  • %28,1
  • %14,6
  • %42,7
  • %28,1
  • %14,6
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %1,6
  • %1,1
  • %0,1
  • %0,1
  • %1,6
  • %1,1
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
27 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
ALTUNHİSAR
yukleniyor
BOR
yukleniyor
ÇAMARDI
yukleniyor
ÇİFTLİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUKIŞLA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Özdemir AK Parti
  • Mümin İnan İYİ Parti
  • Hakan Er MHP
  • Rasim Yılmaz CHP
  • Nihat Altıparmak SP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen93.626
  • Kullanılan oy77.582
  • Geçerli oy75.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.694
  • 30 Mar 1471.866
  • 30 Mar 1469.233
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niğde İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 18 7 +11
  • MHP 9 2 +7
  • CHP 2 1 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 287 / 287
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • %37,1
    28.032 oy
  • %28,1
    21.226 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    11.029 oy
  • %37,1
    28.032 oy
  • %28,1
    21.226 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    11.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,1
    857 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %1,1
    857 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    1.306 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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