Seçim Niğde ÇİFTLİK Seçim Sonuçları – ÇİFTLİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Niğde ÇİFTLİK

Serkan Güzel

Serkan Güzel

AK Parti
%45
1.373 oy
Ramazan Taş

Ramazan Taş

CHP
%34,5
1.053 oy

Diğer

%21
628 oy
Niğde - ÇİFTLİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %45
  • %34,5
  • %19,7
  • %0,8
  • %0,1
  • %45
  • %34,5
  • %19,7
  • %0,8
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
  • %23,4
  • %41,1
  • %0,3
  • %0,1
  • %34,5
  • %23,4
  • %41,1
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
ALTUNHİSAR
yukleniyor
BOR
yukleniyor
ÇAMARDI
yukleniyor
ÇİFTLİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUKIŞLA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Güzel AK Parti
  • Ramazan Taş CHP
  • Fazlı Koç MHP
  • İbrahim Özsaraç SP
  • Niyazi Özkan BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen3.548
  • Kullanılan oy3.220
  • Geçerli oy3.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.013
  • 30 Mar 142.648
  • 30 Mar 142.559
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çiftlik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,7
  • %45
  • %19,7
  • %64,7
  • %45
  • %19,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %34,5
  • %34,5
  • %34,5
  • %34,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
ALTUNHİSAR
yukleniyor
BOR
yukleniyor
ÇAMARDI
yukleniyor
ÇİFTLİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUKIŞLA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Güzel AK Parti
  • Ramazan Taş CHP
  • Fazlı Koç MHP
  • İbrahim Özsaraç SP
  • Niyazi Özkan BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen3.548
  • Kullanılan oy3.220
  • Geçerli oy3.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.013
  • 30 Mar 142.648
  • 30 Mar 142.559
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çiftlik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇİFTLİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %45
    1.373 oy
  • %34,5
    1.053 oy
  • %45
    1.373 oy
  • %34,5
    1.053 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
    883 oy
  • %23,4
    598 oy
  • %34,5
    883 oy
  • %23,4
    598 oy
  • MHP
  • SP
  • %19,7
    602 oy
  • %0,8
    24 oy
  • %19,7
    602 oy
  • %0,8
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    1.053 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %41,1
    1.053 oy
  • %0,3
    8 oy
  • BTP
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 287 / 287
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • %37,1
    28.032 oy
  • %28,1
    21.226 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    11.029 oy
  • %37,1
    28.032 oy
  • %28,1
    21.226 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    11.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,1
    857 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %1,1
    857 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    1.306 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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