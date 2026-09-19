Seçim Niğde ULUKIŞLA Seçim Sonuçları – ULUKIŞLA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Niğde ULUKIŞLA

Ali Uğurlu

AK Parti
%44,3
1.975 oy

Mustafa Önen

CHP
%42,1
1.874 oy

Diğer

%14
606 oy
Niğde - ULUKIŞLA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • DP
  • %44,3
  • %42,1
  • %13,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %44,3
  • %42,1
  • %13,1
  • %0,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
  • %41,6
  • %11,6
  • %0,5
  • %0
  • %45,4
  • %41,6
  • %11,6
  • %0,5
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
ALTUNHİSAR
yukleniyor
BOR
yukleniyor
ÇAMARDI
yukleniyor
ÇİFTLİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUKIŞLA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Uğurlu AK Parti
  • Mustafa Önen CHP
  • Ali Ünkesen MHP
  • Sebat Tekeli DP
  • Yusuf Bozdağ SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen5.192
  • Kullanılan oy4.588
  • Geçerli oy4.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.089
  • 30 Mar 142.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulukışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,4
  • %44,3
  • %13,1
  • %57,4
  • %44,3
  • %13,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %42,1
  • %42,1
  • %42,1
  • %42,1
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MER BOR ULU ÇAM ALT
ALTUNHİSAR
yukleniyor
BOR
yukleniyor
ÇAMARDI
yukleniyor
ÇİFTLİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUKIŞLA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Uğurlu AK Parti
  • Mustafa Önen CHP
  • Ali Ünkesen MHP
  • Sebat Tekeli DP
  • Yusuf Bozdağ SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen5.192
  • Kullanılan oy4.588
  • Geçerli oy4.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.089
  • 30 Mar 142.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulukışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ULUKIŞLA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %44,3
    1.975 oy
  • %42,1
    1.874 oy
  • %44,3
    1.975 oy
  • %42,1
    1.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
    1.331 oy
  • %41,6
    1.221 oy
  • %45,4
    1.331 oy
  • %41,6
    1.221 oy
  • MHP
  • SP
  • %13,1
    584 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %13,1
    584 oy
  • %0,2
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,6
    339 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %11,6
    339 oy
  • %0,5
    14 oy
  • DP
  • BTP
  • %0,2
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • %0,1
    4 oy

Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 287 / 287
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • %37,1
    28.032 oy
  • %28,1
    21.226 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    11.029 oy
  • %37,1
    28.032 oy
  • %28,1
    21.226 oy
  • %18,6
    14.019 oy
  • %14,6
    11.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • %41,1
    28.458 oy
  • %0
  • %34,2
    23.695 oy
  • %20,8
    14.399 oy
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,1
    857 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %1,1
    857 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    1.306 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    1.306 oy
  • %0
  • %0,6
    388 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3