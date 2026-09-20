Seçim Tunceli Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Tunceli Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli

Fatih Mehmet Maçoğlu

TKP
%32,8
5.887 oy

Nurşat Yeşil

HDP
%28,2
5.069 oy

Diğer

%39
7.011 oy
Tunceli İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,8
  • %28,2
  • %20,6
  • %14,1
  • %3,5
  • %32,8
  • %28,2
  • %20,6
  • %14,1
  • %3,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %42,4
  • %30,8
  • %9,3
  • %1,4
  • %0
  • %42,4
  • %30,8
  • %9,3
  • %1,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Maçoğlu TKP
  • Nurşat Yeşil HDP
  • Yusuf Kenan Aydın CHP
  • Gökhan Arasan AK Parti
  • Mücella Saler MHP
  • Katılım oranı % 81,1
  • Toplam seçmen22.771
  • Kullanılan oy18.343
  • Geçerli oy17.967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.140
  • 30 Mar 1417.501
  • 30 Mar 1417.067
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tunceli İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %20,6
  • %20,6
  • %20,6
  • %20,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %17,5
  • %14,1
  • %3,5
  • %17,5
  • %14,1
  • %3,5
  • Diğer
  • TKP
  • HDP
  • BTP
  • %61,9
  • %32,8
  • %28,2
  • %0,3
  • %61,9
  • %32,8
  • %28,2
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Maçoğlu TKP
  • Nurşat Yeşil HDP
  • Yusuf Kenan Aydın CHP
  • Gökhan Arasan AK Parti
  • Mücella Saler MHP
  • Katılım oranı % 81,1
  • Toplam seçmen22.771
  • Kullanılan oy18.343
  • Geçerli oy17.967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.140
  • 30 Mar 1417.501
  • 30 Mar 1417.067
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tunceli İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 1 +1
  • MHP 0 0 0
  • CHP 5 5 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 1 0 +1
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 1 1 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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