Seçim Tunceli PÜLÜMÜR Seçim Sonuçları – PÜLÜMÜR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli PÜLÜMÜR

Müslüm Tosun

CHP
%47,9
495 oy

Şevket Tanık

AK Parti
%35
362 oy

Diğer

%17
176 oy
Tunceli - PÜLÜMÜR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 10
  • %70
  • CHP
  • AK Parti
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %47,9
  • %35
  • %11,4
  • %3,1
  • %1,5
  • %47,9
  • %35
  • %11,4
  • %3,1
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,9
  • %2,9
  • %0
  • %0,3
  • %32,6
  • %49,9
  • %2,9
  • %0
  • %0,3
  • %32,6
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
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HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
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MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Müslüm Tosun CHP
  • Şevket Tanık AK Parti
  • Birgül Çiçek Ateş TKP
  • Refiye Danış Erdem MHP
  • Gürol Yılmaz HDP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen1.648
  • Kullanılan oy1.083
  • Geçerli oy1.033
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.132
  • 30 Mar 14901
  • 30 Mar 14870
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pülümür Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 10
  • %70
  • MİLLET
  • CHP
  • %47,9
  • %47,9
  • %47,9
  • %47,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,1
  • %35
  • %3,1
  • %38,1
  • %35
  • %3,1
  • Diğer
  • TKP
  • HDP
  • VP
  • %13,9
  • %11,4
  • %1,5
  • %0,7
  • %13,9
  • %11,4
  • %1,5
  • %0,7
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Müslüm Tosun CHP
  • Şevket Tanık AK Parti
  • Birgül Çiçek Ateş TKP
  • Refiye Danış Erdem MHP
  • Gürol Yılmaz HDP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen1.648
  • Kullanılan oy1.083
  • Geçerli oy1.033
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.132
  • 30 Mar 14901
  • 30 Mar 14870
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pülümür Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PÜLÜMÜR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 10
  • %70
  • CHP
  • AK Parti
  • TKP
  • %47,9
    495 oy
  • %35
    362 oy
  • %11,4
    118 oy
  • %47,9
    495 oy
  • %35
    362 oy
  • %11,4
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,9
    434 oy
  • %2,9
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,9
    434 oy
  • %2,9
    25 oy
  • %0
  • MHP
  • HDP
  • VP
  • %3,1
    32 oy
  • %1,5
    15 oy
  • %0,7
    7 oy
  • %3,1
    32 oy
  • %1,5
    15 oy
  • %0,7
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3 oy
  • %32,6
    284 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %32,6
    284 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2 oy
  • %4
    35 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %4
    35 oy

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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