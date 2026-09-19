Seçim Tunceli HOZAT Seçim Sonuçları – HOZAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli HOZAT

Seyfi Geyik

CHP
%42,4
993 oy

Songül Acar

AK Parti
%26,3
617 oy

Diğer

%32
734 oy
Tunceli - HOZAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • CHP
  • AK Parti
  • TKP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %42,4
  • %26,3
  • %18,6
  • %7,7
  • %2,5
  • %42,4
  • %26,3
  • %18,6
  • %7,7
  • %2,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
  • %5,2
  • %30,2
  • %29,6
  • %0
  • %32,5
  • %5,2
  • %30,2
  • %29,6
  • %0
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
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HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Seyfi Geyik CHP
  • Songül Acar AK Parti
  • Yılmaz Cesur TKP
  • Şahin Akmeşe Bağımsız
  • Nesimi Ataş HDP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen3.710
  • Kullanılan oy2.400
  • Geçerli oy2.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.831
  • 30 Mar 142.283
  • 30 Mar 142.174
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hozat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,2
  • %26,3
  • %1,9
  • %28,2
  • %26,3
  • %1,9
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %29,4
  • %18,6
  • %7,7
  • %2,5
  • %29,4
  • %18,6
  • %7,7
  • %2,5
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Seyfi Geyik CHP
  • Songül Acar AK Parti
  • Yılmaz Cesur TKP
  • Şahin Akmeşe Bağımsız
  • Nesimi Ataş HDP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen3.710
  • Kullanılan oy2.400
  • Geçerli oy2.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.831
  • 30 Mar 142.283
  • 30 Mar 142.174
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hozat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HOZAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • CHP
  • AK Parti
  • TKP
  • %42,4
    993 oy
  • %26,3
    617 oy
  • %18,6
    435 oy
  • %42,4
    993 oy
  • %26,3
    617 oy
  • %18,6
    435 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
    707 oy
  • %5,2
    112 oy
  • %30,2
    657 oy
  • %32,5
    707 oy
  • %5,2
    112 oy
  • %30,2
    657 oy
  • Bağımsız
  • HDP
  • MHP
  • %7,7
    180 oy
  • %2,5
    59 oy
  • %1,9
    45 oy
  • %7,7
    180 oy
  • %2,5
    59 oy
  • %1,9
    45 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,6
    644 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    21 oy
  • %29,6
    644 oy
  • %0
  • %1
    21 oy
  • BTP
  • SP
  • %0,5
    12 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    31 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %1,4
    31 oy
  • %0,1
    2 oy

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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