Seçim Tunceli MAZGİRT Seçim Sonuçları – MAZGİRT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli MAZGİRT

Murat Becerikli

AK Parti
%35,4
352 oy

İsmail Toprak

CHP
%27,9
277 oy

Diğer

%37
365 oy
Tunceli - MAZGİRT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 6
  • %83,3
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • %35,4
  • %27,9
  • %19,5
  • %12,3
  • %4,4
  • %35,4
  • %27,9
  • %19,5
  • %12,3
  • %4,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9
  • %8
  • %0
  • %37,8
  • %0
  • %9
  • %8
  • %0
  • %37,8
  • %0
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Becerikli AK Parti
  • İsmail Toprak CHP
  • Derya Öz TKP
  • Ali Ekber Saratlı HDP
  • Aydın Egeli İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen1.330
  • Kullanılan oy1.031
  • Geçerli oy994
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.242
  • 30 Mar 14937
  • 30 Mar 14879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazgirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 6
  • %83,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %35,4
  • %35,4
  • %35,4
  • %35,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %32,3
  • %27,9
  • %4,4
  • %32,3
  • %27,9
  • %4,4
  • Diğer
  • TKP
  • HDP
  • BTP
  • %32,3
  • %19,5
  • %12,3
  • %0,2
  • %32,3
  • %19,5
  • %12,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Becerikli AK Parti
  • İsmail Toprak CHP
  • Derya Öz TKP
  • Ali Ekber Saratlı HDP
  • Aydın Egeli İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen1.330
  • Kullanılan oy1.031
  • Geçerli oy994
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.242
  • 30 Mar 14937
  • 30 Mar 14879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazgirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MAZGİRT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 6
  • %83,3
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP
  • %35,4
    352 oy
  • %27,9
    277 oy
  • %19,5
    194 oy
  • %35,4
    352 oy
  • %27,9
    277 oy
  • %19,5
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9
    79 oy
  • %8
    70 oy
  • %0
    0 oy
  • %9
    79 oy
  • %8
    70 oy
  • %0
  • HDP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %12,3
    122 oy
  • %4,4
    44 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %12,3
    122 oy
  • %4,4
    44 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,8
    332 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    16 oy
  • %37,8
    332 oy
  • %0
  • %1,8
    16 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • %0,2
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    7 oy
  • %0
  • %0,8
    7 oy

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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