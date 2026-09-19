Seçim Tunceli OVACIK Seçim Sonuçları – OVACIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli OVACIK

Mustafa Sarıgül

CHP
%37,1
705 oy

Hayati Güngören

TKP
%30,9
586 oy

Diğer

%32
608 oy
Tunceli - OVACIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 21
  • %38,1
  • CHP
  • TKP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %37,1
  • %30,9
  • %21,8
  • %7,7
  • %2,2
  • %37,1
  • %30,9
  • %21,8
  • %7,7
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
  • %36,1
  • %12,5
  • %33,4
  • %0,8
  • %15,4
  • %36,1
  • %12,5
  • %33,4
  • %0,8
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
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HOZAT
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MAZGİRT
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MERKEZ
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NAZIMİYE
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OVACIK
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PERTEK
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PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sarıgül CHP
  • Hayati Güngören TKP
  • Turhan Kılınç AK Parti
  • Serpil Argın HDP
  • Haluk Suphi Gülkaya MHP
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen4.337
  • Kullanılan oy1.975
  • Geçerli oy1.899
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.401
  • 30 Mar 141.901
  • 30 Mar 141.819
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ovacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 21
  • %38,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,1
  • %37,1
  • %37,1
  • %37,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %24
  • %21,8
  • %2,2
  • %24
  • %21,8
  • %2,2
  • Diğer
  • TKP
  • HDP
  • BTP
  • %38,9
  • %30,9
  • %7,7
  • %0,3
  • %38,9
  • %30,9
  • %7,7
  • %0,3
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sarıgül CHP
  • Hayati Güngören TKP
  • Turhan Kılınç AK Parti
  • Serpil Argın HDP
  • Haluk Suphi Gülkaya MHP
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen4.337
  • Kullanılan oy1.975
  • Geçerli oy1.899
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.401
  • 30 Mar 141.901
  • 30 Mar 141.819
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ovacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

OVACIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 21
  • %38,1
  • CHP
  • TKP
  • AK Parti
  • %37,1
    705 oy
  • %30,9
    586 oy
  • %21,8
    414 oy
  • %37,1
    705 oy
  • %30,9
    586 oy
  • %21,8
    414 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
    281 oy
  • %36,1
    656 oy
  • %12,5
    227 oy
  • %15,4
    281 oy
  • %36,1
    656 oy
  • %12,5
    227 oy
  • HDP
  • MHP
  • BTP
  • %7,7
    147 oy
  • %2,2
    41 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %7,7
    147 oy
  • %2,2
    41 oy
  • %0,3
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
    607 oy
  • %0,8
    15 oy
  • %1,4
    26 oy
  • %33,4
    607 oy
  • %0,8
    15 oy
  • %1,4
    26 oy
  • SP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    5 oy
  • %0,3
    5 oy

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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