31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli OVACIK
Mustafa Sarıgül
CHP
%37,1
705 oy
Hayati Güngören
TKP
%30,9
586 oy
Diğer
%32
608 oy
Tunceli - OVACIK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 21
- %38,1
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Sarıgül CHP
- Hayati Güngören TKP
- Turhan Kılınç AK Parti
- Serpil Argın HDP
- Haluk Suphi Gülkaya MHP
- Katılım oranı % 77,9
- Toplam seçmen4.337
- Kullanılan oy1.975
- Geçerli oy1.899
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.401
- 30 Mar 141.901
- 30 Mar 141.819
- Açılan sandık
- 8 / 21
- %38,1
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Sarıgül CHP
- Hayati Güngören TKP
- Turhan Kılınç AK Parti
- Serpil Argın HDP
- Haluk Suphi Gülkaya MHP
- Katılım oranı % 77,9
- Toplam seçmen4.337
- Kullanılan oy1.975
- Geçerli oy1.899
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.401
- 30 Mar 141.901
- 30 Mar 141.819
OVACIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 21
- %38,1
Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkpazarOrhan Çelebi % 70 % 16,6 % 0 % 35 % 0 % 35,9 % 7,6 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKPAZAR Orhan Çelebi % 70 % 16,55 % 0 % 35 % 0 % 35,9 % 7,63 TKP
- AKPAZAR (30 Mar 2014) Cemal Bulut % 6,54 % 0,44 % 35,08 % 0 % 24,18 % 0
-
ÇemişgezekMetin Levent Yıldız % 100 % 54 % 38,5 % 6,4 % 0,7 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇEMİŞGEZEK Metin Levent Yıldız % 100 % 53,97 % 38,49 % 6,36 % 0,75 % 0 % 0,22 SP
- ÇEMİŞGEZEK (30 Mar 2014) Ahmet Şadan Ersoy % 43,99 % 3,88 % 49,08 % 0 % 1,79 % 0,63 SP
-
HozatSeyfi Geyik % 73,3 % 26,3 % 1,9 % 42,4 % 0 % 2,5 % 18,6 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HOZAT Seyfi Geyik % 73,3 % 26,32 % 1,92 % 42,36 % 0 % 2,52 % 18,56 TKP
- HOZAT (30 Mar 2014) Celaleddin Polat % 5,15 % 0,97 % 32,52 % 0 % 0 % 30,22 TKP
-
MazgirtMurat Becerikli % 83,3 % 35,4 % 0 % 27,9 % 4,4 % 12,3 % 19,5 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MAZGİRT Murat Becerikli % 83,3 % 35,41 % 0 % 27,87 % 4,43 % 12,27 % 19,52 TKP
- MAZGİRT (30 Mar 2014) Tekin Türkel % 8,99 % 1,59 % 7,96 % 0 % 37,77 % 41,07 ÖDP
-
MerkezFatih Mehmet Maçoğlu % 98,7 % 14,1 % 3,5 % 20,6 % 0 % 28,2 % 32,8 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Fatih Mehmet Maçoğlu % 98,7 % 14,06 % 3,49 % 20,59 % 0 % 28,21 % 32,77 TKP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 9,33 % 1,43 % 30,81 % 0 % 42,44 % 13,42 Bağımsız
-
NazımiyeCafer Kırmızıçiçek % 50 % 15 % 5,8 % 45,7 % 0 % 3,5 % 22,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NAZIMİYE Cafer Kırmızıçiçek % 50 % 15,05 % 5,79 % 45,7 % 0 % 3,46 % 22,71 Bağımsız
- NAZIMİYE (30 Mar 2014) Cafer Kırmızıçiçek % 24,92 % 0,86 % 54,78 % 0 % 17,62 % 0,97 BTP
-
OvacıkMustafa Sarıgül % 38,1 % 21,8 % 2,2 % 37,1 % 0 % 7,7 % 30,9 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OVACIK Mustafa Sarıgül % 38,1 % 21,8 % 2,16 % 37,12 % 0 % 7,74 % 30,86 TKP
- OVACIK (30 Mar 2014) Fatih Mehmet Maçoğlu % 12,48 % 0,82 % 15,45 % 0 % 33,37 % 36,06 TKP
-
PertekRuhan Alan % 90 % 43 % 0 % 55,9 % 0 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PERTEK Ruhan Alan % 90 % 42,98 % 0 % 55,9 % 0 % 0 % 0,72 BTP
- PERTEK (30 Mar 2014) Recai Vural % 40,52 % 0,95 % 22,4 % 0 % 0 % 35,45 Bağımsız
-
PülümürMüslüm Tosun % 70 % 35 % 3,1 % 47,9 % 0 % 1,5 % 11,4 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PÜLÜMÜR Müslüm Tosun % 70 % 35,04 % 3,1 % 47,92 % 0 % 1,45 % 11,42 TKP
- PÜLÜMÜR (30 Mar 2014) Müslüm Tosun % 2,87 % 0,34 % 49,89 % 0 % 32,64 % 10 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 75 / 76
- %98,7
-
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