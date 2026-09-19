Seçim Tunceli PERTEK Seçim Sonuçları – PERTEK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli PERTEK

Ruhan Alan

CHP
%55,9
2.340 oy

Recai Vural

AK Parti
%43
1.799 oy

Diğer

%1
47 oy
Tunceli - PERTEK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 20
  • %90
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • %55,9
  • %43
  • %0,7
  • %0,4
  • %55,9
  • %43
  • %0,7
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,4
  • %40,5
  • %0,4
  • %0,2
  • %22,4
  • %40,5
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ruhan Alan CHP
  • Recai Vural AK Parti
  • Ebru Aydın BTP
  • Ahmet Can Yücetürk SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen5.348
  • Kullanılan oy4.395
  • Geçerli oy4.186
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.772
  • 30 Mar 144.250
  • 30 Mar 144.102
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pertek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 20
  • %90
  • MİLLET
  • CHP
  • %55,9
  • %55,9
  • %55,9
  • %55,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43
  • %43
  • %43
  • %43
  • Diğer
  • BTP
  • SP
  • %1,1
  • %0,7
  • %0,4
  • %1,1
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ruhan Alan CHP
  • Recai Vural AK Parti
  • Ebru Aydın BTP
  • Ahmet Can Yücetürk SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen5.348
  • Kullanılan oy4.395
  • Geçerli oy4.186
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.772
  • 30 Mar 144.250
  • 30 Mar 144.102
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pertek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PERTEK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 20
  • %90
  • CHP
  • AK Parti
  • %55,9
    2.340 oy
  • %43
    1.799 oy
  • %55,9
    2.340 oy
  • %43
    1.799 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,4
    919 oy
  • %40,5
    1.662 oy
  • %22,4
    919 oy
  • %40,5
    1.662 oy
  • BTP
  • SP
  • %0,7
    30 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %0,7
    30 oy
  • %0,4
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    18 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0,2
    10 oy

      Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 75 / 76
      • %98,7
      • TKP
      • HDP
      • CHP
      • %32,8
        5.887 oy
      • %28,2
        5.069 oy
      • %20,6
        3.699 oy
      • %32,8
        5.887 oy
      • %28,2
        5.069 oy
      • %20,6
        3.699 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %42,4
        7.244 oy
      • %30,8
        5.258 oy
      • %0
      • %42,4
        7.244 oy
      • %30,8
        5.258 oy
      • AK Parti
      • MHP
      • BTP
      • %14,1
        2.526 oy
      • %3,5
        627 oy
      • %0,3
        53 oy
      • %14,1
        2.526 oy
      • %3,5
        627 oy
      • %0,3
        53 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %9,3
        1.592 oy
      • %1,4
        244 oy
      • %1,4
        238 oy
      • %9,3
        1.592 oy
      • %1,4
        244 oy
      • %1,4
        238 oy
      • SP
      • DSP
      • VP
      • %0,2
        43 oy
      • %0,2
        39 oy
      • %0,1
        24 oy
      • %0,2
        43 oy
      • %0,2
        39 oy
      • %0,1
        24 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,2
        42 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        42 oy
      • %0
      • %0

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3