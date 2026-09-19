Seçim Mardin Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Mardin Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin

Ahmet Türk

HDP
%56,2
208.854 oy

Mehmet Vejdi Kahraman

AK Parti
%38,5
143.060 oy

Diğer

%5
19.420 oy
Mardin İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %56,2
  • %38,5
  • %1,8
  • %1,1
  • %1,1
  • %56,2
  • %38,5
  • %1,8
  • %1,1
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %37,4
  • %0,9
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %37,4
  • %0,9
  • %2,6
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Türk HDP
  • Mehmet Vejdi Kahraman AK Parti
  • Süleyman Sarı CHP
  • Mehmet Ali Kılıç SP
  • Tuna Işıkhan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen484.657
  • Kullanılan oy390.707
  • Geçerli oy371.334
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14428.915
  • 30 Mar 14359.672
  • 30 Mar 14345.682
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %38,5
  • %38,5
  • %38,5
  • %38,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %1,8
  • %1,1
  • %2,9
  • %1,8
  • %1,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %58,5
  • %56,2
  • %1,1
  • %0,3
  • %58,5
  • %56,2
  • %1,1
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Türk HDP
  • Mehmet Vejdi Kahraman AK Parti
  • Süleyman Sarı CHP
  • Mehmet Ali Kılıç SP
  • Tuna Işıkhan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen484.657
  • Kullanılan oy390.707
  • Geçerli oy371.334
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14428.915
  • 30 Mar 14359.672
  • 30 Mar 14345.682
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 2 +3
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 5 8 -3
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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