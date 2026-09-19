Seçim Mardin NUSAYBİN Seçim Sonuçları – NUSAYBİN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin NUSAYBİN

Semire Nergiz

HDP
%77,4
34.666 oy

Mehmet Hadi Hamidi

AK Parti
%18,8
8.437 oy

Diğer

%4
1.676 oy
Mardin - NUSAYBİN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %77,4
  • %18,8
  • %2,9
  • %0,6
  • %0,2
  • %77,4
  • %18,8
  • %2,9
  • %0,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,8
  • %16,6
  • %0,7
  • %0,3
  • %0
  • %78,8
  • %16,6
  • %0,7
  • %0,3
  • %0
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semire Nergiz HDP
  • Mehmet Hadi Hamidi AK Parti
  • Şeyhmus Doğan CHP
  • Ahmet İletmiş SP
  • Adnan Bağış BBP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen62.369
  • Kullanılan oy47.833
  • Geçerli oy44.779
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.047
  • 30 Mar 1448.962
  • 30 Mar 1446.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nusaybin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %18,8
  • %18,8
  • %18,8
  • %18,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,9
  • %2,9
  • %2,9
  • %2,9
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %78,3
  • %77,4
  • %0,6
  • %0,2
  • %78,3
  • %77,4
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semire Nergiz HDP
  • Mehmet Hadi Hamidi AK Parti
  • Şeyhmus Doğan CHP
  • Ahmet İletmiş SP
  • Adnan Bağış BBP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen62.369
  • Kullanılan oy47.833
  • Geçerli oy44.779
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.047
  • 30 Mar 1448.962
  • 30 Mar 1446.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nusaybin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

NUSAYBİN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %77,4
    34.666 oy
  • %18,8
    8.437 oy
  • %77,4
    34.666 oy
  • %18,8
    8.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,8
    36.697 oy
  • %16,6
    7.739 oy
  • %78,8
    36.697 oy
  • %16,6
    7.739 oy
  • CHP
  • SP
  • %2,9
    1.279 oy
  • %0,6
    252 oy
  • %2,9
    1.279 oy
  • %0,6
    252 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    318 oy
  • %0,3
    152 oy
  • %0,7
    318 oy
  • %0,3
    152 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,2
    96 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0,2
    96 oy
  • %0,1
    49 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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