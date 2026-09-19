31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin MİDYAT
Veysi Şahin
AK Parti
%57,9
27.111 oy
Osman Demirci
HDP
%34,7
16.262 oy
Diğer
%7
3.428 oy
Mardin - MİDYAT İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 245 / 245
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Veysi Şahin AK Parti
- Osman Demirci HDP
- Fahrettin Yaşar Bağımsız
- İdris Taş CHP
- Abdulcelil Demir İYİ Parti
- Katılım oranı % 75,5
- Toplam seçmen67.078
- Kullanılan oy50.670
- Geçerli oy46.801
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1459.309
- 30 Mar 1446.036
- 30 Mar 1443.844
- Açılan sandık
- 245 / 245
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Veysi Şahin AK Parti
- Osman Demirci HDP
- Fahrettin Yaşar Bağımsız
- İdris Taş CHP
- Abdulcelil Demir İYİ Parti
- Katılım oranı % 75,5
- Toplam seçmen67.078
- Kullanılan oy50.670
- Geçerli oy46.801
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1459.309
- 30 Mar 1446.036
- 30 Mar 1443.844
MİDYAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 245 / 245
- %100
Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ArtukluAbdülkadir Tutaşı % 100 % 53,5 % 0 % 2,4 % 1,8 % 38,4 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARTUKLU Abdülkadir Tutaşı % 100 % 53,48 % 0 % 2,37 % 1,83 % 38,41 % 1,5 DP
- ARTUKLU (30 Mar 2014) Emin Irmak % 35,11 % 0,57 % 1,01 % 0 % 35,67 % 24,9 SP
-
DargeçitMehmet Cüneyt Aksoy % 100 % 50,6 % 0 % 1 % 1,2 % 45,5 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DARGEÇİT Mehmet Cüneyt Aksoy % 100 % 50,59 % 0 % 0,96 % 1,21 % 45,52 % 1,33 Bağımsız
- DARGEÇİT (30 Mar 2014) Zeynep Sipcik % 33,53 % 0,55 % 0,57 % 0 % 60,16 % 4,67 HÜDA-PAR
-
DerikMülkiye Esmez % 100 % 28,1 % 0 % 2 % 0 % 69,3 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERİK Mülkiye Esmez % 100 % 28,09 % 0 % 2 % 0 % 69,34 % 0,31 SP
- DERİK (30 Mar 2014) Sabahat Çetinkaya % 32,53 % 0,33 % 0,74 % 0 % 64,4 % 1,57 HÜDA-PAR
-
KızıltepeNilüfer Elik Yılmaz % 100 % 25,6 % 0 % 1,6 % 1,1 % 70,5 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIZILTEPE Nilüfer Elik Yılmaz % 100 % 25,57 % 0 % 1,59 % 1,1 % 70,45 % 0,65 SP
- KIZILTEPE (30 Mar 2014) İsmail Ası % 32,03 % 0,39 % 0,99 % 0 % 61,61 % 2,69 HÜDA-PAR
-
MazıdağıNalan Özaydın % 100 % 37 % 0 % 3,5 % 1,2 % 56,4 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MAZIDAĞI Nalan Özaydın % 100 % 36,96 % 0 % 3,46 % 1,17 % 56,4 % 1,85 SP
- MAZIDAĞI (30 Mar 2014) Necla Yıldırım % 26,74 % 0,64 % 1,46 % 0 % 61,71 % 8,73 HÜDA-PAR
-
MidyatVeysi Şahin % 100 % 57,9 % 0 % 1,4 % 1,3 % 34,7 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MİDYAT Veysi Şahin % 100 % 57,93 % 0 % 1,39 % 1,26 % 34,75 % 2,43 Bağımsız
- MİDYAT (30 Mar 2014) Şehmus Nasıroğlu % 43,67 % 0,46 % 0,23 % 0 % 31,28 % 22,44 SP
-
NusaybinSemire Nergiz % 100 % 18,8 % 0 % 2,9 % 0 % 77,4 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NUSAYBİN Semire Nergiz % 100 % 18,84 % 0 % 2,86 % 0 % 77,42 % 0,56 SP
- NUSAYBİN (30 Mar 2014) Sara Kaya % 16,61 % 0,66 % 0,68 % 0 % 78,78 % 2,37 HÜDA-PAR
-
ÖmerliHüsamettin Altındağ % 100 % 59,7 % 0 % 0,6 % 0,7 % 28 % 10,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖMERLİ Hüsamettin Altındağ % 100 % 59,68 % 0 % 0,61 % 0,68 % 27,99 % 10,69 SP
- ÖMERLİ (30 Mar 2014) Süleyman Tekin % 34,09 % 0,22 % 0,74 % 0 % 35,72 % 28,34 SP
-
SavurGülistan Öncü % 100 % 41,7 % 0 % 1,5 % 1,2 % 48 % 6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAVUR Gülistan Öncü % 100 % 41,65 % 0 % 1,51 % 1,17 % 48,02 % 6,02 Bağımsız
- SAVUR (30 Mar 2014) Mehmet Aydın Alökmen % 39,83 % 0,39 % 5,12 % 0 % 52,54 % 1,77 HÜDA-PAR
-
YeşilliHayrettin Demir % 100 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 48,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLLİ Hayrettin Demir % 100 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 48,76 SP
- YEŞİLLİ (30 Mar 2014) Hayrettin Demir % 67,34 % 0,4 % 0,34 % 0 % 29,24 % 1,93 HÜDA-PAR
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.837 / 1.837
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi