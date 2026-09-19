Seçim Mardin MİDYAT Seçim Sonuçları – MİDYAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin MİDYAT

Veysi Şahin

AK Parti
%57,9
27.111 oy

Osman Demirci

HDP
%34,7
16.262 oy

Diğer

%7
3.428 oy
Mardin - MİDYAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,9
  • %34,7
  • %2,4
  • %1,4
  • %1,3
  • %57,9
  • %34,7
  • %2,4
  • %1,4
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,7
  • %31,3
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %43,7
  • %31,3
  • %0
  • %0,2
  • %0
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysi Şahin AK Parti
  • Osman Demirci HDP
  • Fahrettin Yaşar Bağımsız
  • İdris Taş CHP
  • Abdulcelil Demir İYİ Parti
  • Katılım oranı % 75,5
  • Toplam seçmen67.078
  • Kullanılan oy50.670
  • Geçerli oy46.801
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.309
  • 30 Mar 1446.036
  • 30 Mar 1443.844
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Midyat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,6
  • %1,4
  • %1,3
  • %2,6
  • %1,4
  • %1,3
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %39,4
  • %34,7
  • %2,4
  • %1,1
  • %39,4
  • %34,7
  • %2,4
  • %1,1
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysi Şahin AK Parti
  • Osman Demirci HDP
  • Fahrettin Yaşar Bağımsız
  • İdris Taş CHP
  • Abdulcelil Demir İYİ Parti
  • Katılım oranı % 75,5
  • Toplam seçmen67.078
  • Kullanılan oy50.670
  • Geçerli oy46.801
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1459.309
  • 30 Mar 1446.036
  • 30 Mar 1443.844
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Midyat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MİDYAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • %57,9
    27.111 oy
  • %34,7
    16.262 oy
  • %2,4
    1.138 oy
  • %57,9
    27.111 oy
  • %34,7
    16.262 oy
  • %2,4
    1.138 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,7
    19.145 oy
  • %31,3
    13.713 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,7
    19.145 oy
  • %31,3
    13.713 oy
  • %0
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %1,4
    649 oy
  • %1,3
    589 oy
  • %1,1
    509 oy
  • %1,4
    649 oy
  • %1,3
    589 oy
  • %1,1
    509 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    101 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,4
    9.839 oy
  • %0,2
    101 oy
  • %0
  • %22,4
    9.839 oy
  • DP
  • BTP
  • BBP
  • %0,5
    252 oy
  • %0,5
    219 oy
  • %0,2
    72 oy
  • %0,5
    252 oy
  • %0,5
    219 oy
  • %0,2
    72 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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