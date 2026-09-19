Seçim Mardin YEŞİLLİ Seçim Sonuçları – YEŞİLLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin YEŞİLLİ

Hayrettin Demir

AK Parti
%50,6
3.503 oy

Enver Sağlam

SP
%48,8
3.376 oy

Diğer

%0
44 oy
Mardin - YEŞİLLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %50,6
  • %48,8
  • %0,6
  • %50,6
  • %48,8
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,3
  • %0,7
  • %0
  • %67,3
  • %0,7
  • %0
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
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DARGEÇİT
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DERİK
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MAZIDAĞI
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MİDYAT
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NUSAYBİN
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Demir AK Parti
  • Enver Sağlam SP
  • Tamer Boztepe BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen8.424
  • Kullanılan oy7.212
  • Geçerli oy6.923
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.676
  • 30 Mar 147.425
  • 30 Mar 147.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %49,4
  • %48,8
  • %0,6
  • %49,4
  • %48,8
  • %0,6
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Demir AK Parti
  • Enver Sağlam SP
  • Tamer Boztepe BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen8.424
  • Kullanılan oy7.212
  • Geçerli oy6.923
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.676
  • 30 Mar 147.425
  • 30 Mar 147.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YEŞİLLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • %50,6
    3.503 oy
  • %50,6
    3.503 oy
  • 30 Mar 14
  • %67,3
    4.881 oy
  • %67,3
    4.881 oy
  • SP
  • %48,8
    3.376 oy
  • %48,8
    3.376 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    54 oy
  • %0,7
    54 oy
  • BTP
  • %0,6
    44 oy
  • %0,6
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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