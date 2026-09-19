Seçim Mardin DARGEÇİT Seçim Sonuçları – DARGEÇİT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin DARGEÇİT

Mehmet Cüneyt Aksoy

AK Parti
%50,6
6.630 oy

Ahmet İnci

HDP
%45,5
5.966 oy

Diğer

%3
509 oy
Mardin - DARGEÇİT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %50,6
  • %45,5
  • %1,3
  • %1,2
  • %1
  • %50,6
  • %45,5
  • %1,3
  • %1,2
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
  • %60,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %33,5
  • %60,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
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NUSAYBİN
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cüneyt Aksoy AK Parti
  • Ahmet İnci HDP
  • Hüseyin Demirtaş Bağımsız
  • Seyfeddin Doğan İYİ Parti
  • Muhammed Günel CHP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen16.652
  • Kullanılan oy13.823
  • Geçerli oy13.105
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.445
  • 30 Mar 1412.848
  • 30 Mar 1412.103
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dargeçit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %47,2
  • %45,5
  • %1,3
  • %0,3
  • %47,2
  • %45,5
  • %1,3
  • %0,3
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Cüneyt Aksoy AK Parti
  • Ahmet İnci HDP
  • Hüseyin Demirtaş Bağımsız
  • Seyfeddin Doğan İYİ Parti
  • Muhammed Günel CHP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen16.652
  • Kullanılan oy13.823
  • Geçerli oy13.105
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.445
  • 30 Mar 1412.848
  • 30 Mar 1412.103
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dargeçit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DARGEÇİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • %50,6
    6.630 oy
  • %45,5
    5.966 oy
  • %1,3
    174 oy
  • %50,6
    6.630 oy
  • %45,5
    5.966 oy
  • %1,3
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
    4.058 oy
  • %60,2
    7.281 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,5
    4.058 oy
  • %60,2
    7.281 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %1,2
    159 oy
  • %1
    126 oy
  • %0,3
    39 oy
  • %1,2
    159 oy
  • %1
    126 oy
  • %0,3
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    69 oy
  • %0,5
    63 oy
  • %0
  • %0,6
    69 oy
  • %0,5
    63 oy
  • BTP
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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