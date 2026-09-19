Seçim Mardin SAVUR Seçim Sonuçları – SAVUR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin SAVUR

Gülistan Öncü

HDP
%48
5.765 oy

Oğuzhan Sönmez Kaya

AK Parti
%41,7
5.001 oy

Diğer

%10
1.240 oy
Mardin - SAVUR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48
  • %41,7
  • %6
  • %1,5
  • %1,2
  • %48
  • %41,7
  • %6
  • %1,5
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
  • %39,8
  • %0
  • %5,1
  • %0
  • %52,5
  • %39,8
  • %0
  • %5,1
  • %0
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MİDYAT
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NUSAYBİN
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülistan Öncü HDP
  • Oğuzhan Sönmez Kaya AK Parti
  • Abbas Oğuz Bağımsız
  • Şükrü Adal CHP
  • Hıdır Irgat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen16.480
  • Kullanılan oy12.957
  • Geçerli oy12.006
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.226
  • 30 Mar 1413.008
  • 30 Mar 1412.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Savur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %41,7
  • %41,7
  • %41,7
  • %41,7
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %1,5
  • %1,2
  • %2,7
  • %1,5
  • %1,2
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %55,7
  • %48
  • %6
  • %1,1
  • %55,7
  • %48
  • %6
  • %1,1
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gülistan Öncü HDP
  • Oğuzhan Sönmez Kaya AK Parti
  • Abbas Oğuz Bağımsız
  • Şükrü Adal CHP
  • Hıdır Irgat İYİ Parti
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen16.480
  • Kullanılan oy12.957
  • Geçerli oy12.006
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.226
  • 30 Mar 1413.008
  • 30 Mar 1412.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Savur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SAVUR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %48
    5.765 oy
  • %41,7
    5.001 oy
  • %6
    723 oy
  • %48
    5.765 oy
  • %41,7
    5.001 oy
  • %6
    723 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    6.534 oy
  • %39,8
    4.954 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,5
    6.534 oy
  • %39,8
    4.954 oy
  • %0
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %1,5
    181 oy
  • %1,2
    140 oy
  • %1,1
    130 oy
  • %1,5
    181 oy
  • %1,2
    140 oy
  • %1,1
    130 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,1
    637 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,1
    637 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BBP
  • %0,3
    38 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0,2
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    44 oy
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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