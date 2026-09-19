Seçim Mardin KIZILTEPE Seçim Sonuçları – KIZILTEPE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin KIZILTEPE

Nilüfer Elik Yılmaz

HDP
%70,5
79.239 oy

Şukrü Cevheroğlu

AK Parti
%25,6
28.764 oy

Diğer

%4
4.470 oy
Mardin - KIZILTEPE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 526 / 526
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %70,5
  • %25,6
  • %1,6
  • %1,1
  • %0,6
  • %70,5
  • %25,6
  • %1,6
  • %1,1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,6
  • %32
  • %1
  • %0
  • %0,5
  • %61,6
  • %32
  • %1
  • %0
  • %0,5
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NUSAYBİN
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nilüfer Elik Yılmaz HDP
  • Şukrü Cevheroğlu AK Parti
  • Mehmet Yusuf Taşkın CHP
  • Ekrem Ayar İYİ Parti
  • Ömer Çifçi SP
  • Katılım oranı % 80,7
  • Toplam seçmen144.543
  • Kullanılan oy116.581
  • Geçerli oy112.473
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.728
  • 30 Mar 14105.050
  • 30 Mar 14101.378
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kızıltepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 526 / 526
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %25,6
  • %25,6
  • %25,6
  • %25,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,1
  • %2,7
  • %1,6
  • %1,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %71,7
  • %70,5
  • %0,6
  • %0,3
  • %71,7
  • %70,5
  • %0,6
  • %0,3
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nilüfer Elik Yılmaz HDP
  • Şukrü Cevheroğlu AK Parti
  • Mehmet Yusuf Taşkın CHP
  • Ekrem Ayar İYİ Parti
  • Ömer Çifçi SP
  • Katılım oranı % 80,7
  • Toplam seçmen144.543
  • Kullanılan oy116.581
  • Geçerli oy112.473
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.728
  • 30 Mar 14105.050
  • 30 Mar 14101.378
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kızıltepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KIZILTEPE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 526 / 526
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %70,5
    79.239 oy
  • %25,6
    28.764 oy
  • %1,6
    1.788 oy
  • %70,5
    79.239 oy
  • %25,6
    28.764 oy
  • %1,6
    1.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,6
    62.459 oy
  • %32
    32.475 oy
  • %1
    1.004 oy
  • %61,6
    62.459 oy
  • %32
    32.475 oy
  • %1
    1.004 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %1,1
    1.233 oy
  • %0,6
    726 oy
  • %0,3
    347 oy
  • %1,1
    1.233 oy
  • %0,6
    726 oy
  • %0,3
    347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    457 oy
  • %0,8
    775 oy
  • %0
  • %0,5
    457 oy
  • %0,8
    775 oy
  • DP
  • BTP
  • %0,2
    264 oy
  • %0,1
    112 oy
  • %0,2
    264 oy
  • %0,1
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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