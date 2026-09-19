Seçim Mardin DERİK Seçim Sonuçları – DERİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin DERİK

Mülkiye Esmez

HDP
%69,3
19.944 oy

Şeyhmus Necimoğlu

AK Parti
%28,1
8.080 oy

Diğer

%3
739 oy
Mardin - DERİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %69,3
  • %28,1
  • %2
  • %0,3
  • %0,1
  • %69,3
  • %28,1
  • %2
  • %0,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,4
  • %32,5
  • %0,7
  • %0,2
  • %0
  • %64,4
  • %32,5
  • %0,7
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mülkiye Esmez HDP
  • Şeyhmus Necimoğlu AK Parti
  • Orhan Çaplık CHP
  • Serdar Yavuz SP
  • Seydi Ahmet Karaca BTP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen35.067
  • Kullanılan oy29.806
  • Geçerli oy28.763
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.588
  • 30 Mar 1428.867
  • 30 Mar 1428.085
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %28,1
  • %28,1
  • %28,1
  • %28,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %2
  • %2
  • %2
  • %2
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %69,9
  • %69,3
  • %0,3
  • %0,1
  • %69,9
  • %69,3
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mülkiye Esmez HDP
  • Şeyhmus Necimoğlu AK Parti
  • Orhan Çaplık CHP
  • Serdar Yavuz SP
  • Seydi Ahmet Karaca BTP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen35.067
  • Kullanılan oy29.806
  • Geçerli oy28.763
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.588
  • 30 Mar 1428.867
  • 30 Mar 1428.085
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DERİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %69,3
    19.944 oy
  • %28,1
    8.080 oy
  • %69,3
    19.944 oy
  • %28,1
    8.080 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,4
    18.086 oy
  • %32,5
    9.137 oy
  • %64,4
    18.086 oy
  • %32,5
    9.137 oy
  • CHP
  • SP
  • %2
    576 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %2
    576 oy
  • %0,3
    90 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    207 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,7
    207 oy
  • %0,2
    62 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    41 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0,1
    41 oy
  • %0,1
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3