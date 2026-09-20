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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yalova

Vefa Salman

CHP
%45,9
28.796 oy

Yusuf Ziya Öztabak

AK Parti
%44,9
28.183 oy

Diğer

%9
5.747 oy
Yalova İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
  • %44,9
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
  • %45,9
  • %44,9
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %43
  • %0,5
  • %2,1
  • %0
  • %43
  • %43
  • %0,5
  • %2,1
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 4 3 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vefa Salman CHP
  • Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
  • Rıdvan Acar DP
  • Resul Genç SP
  • Yüksel Akın HDP
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen82.964
  • Kullanılan oy65.048
  • Geçerli oy62.726
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.803
  • 30 Mar 1464.886
  • 30 Mar 1462.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yalova İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,9
  • %45,9
  • %45,9
  • %45,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %9,2
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
  • %9,2
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 4 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vefa Salman CHP
  • Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
  • Rıdvan Acar DP
  • Resul Genç SP
  • Yüksel Akın HDP
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen82.964
  • Kullanılan oy65.048
  • Geçerli oy62.726
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.803
  • 30 Mar 1464.886
  • 30 Mar 1462.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yalova İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 7 -2
  • MHP 3 0 +3
  • CHP 4 2 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 1 0 +1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • HDP
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %5,4
    3.370 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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