31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yalova ÇİFTLİKKÖY
Ali Murat Silpagar
AK Parti
%43,2
7.560 oy
Nedim Güler
CHP
%30
5.248 oy
Diğer
%27
4.673 oy
Yalova - ÇİFTLİKKÖY İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 66 / 66
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ali Murat Silpagar AK Parti
- Nedim Güler CHP
- Metin Dağ İYİ Parti
- İsa Yılmaz MHP
- İbrahim Haberal SP
- Katılım oranı % 81,1
- Toplam seçmen22.273
- Kullanılan oy18.071
- Geçerli oy17.481
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.263
- 30 Mar 1415.248
- 30 Mar 1414.735
- Açılan sandık
- 66 / 66
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ali Murat Silpagar AK Parti
- Nedim Güler CHP
- Metin Dağ İYİ Parti
- İsa Yılmaz MHP
- İbrahim Haberal SP
- Katılım oranı % 81,1
- Toplam seçmen22.273
- Kullanılan oy18.071
- Geçerli oy17.481
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.263
- 30 Mar 1415.248
- 30 Mar 1414.735
ÇİFTLİKKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 66 / 66
- %100
Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AltınovaMetin Oral % 100 % 51,8 % 1,4 % 45 % 0,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINOVA Metin Oral % 100 % 51,85 % 1,44 % 45,02 % 0,82 % 0 % 0,71 SP
- ALTINOVA (30 Mar 2014) Metin Oral % 53,15 % 1,27 % 18,75 % 0 % 0 % 25,06 DP
-
ArmutluMustafa Tokat % 100 % 36,2 % 39,3 % 11,3 % 11,4 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARMUTLU Mustafa Tokat % 100 % 36,23 % 39,26 % 11,34 % 11,38 % 0 % 1,72 SP
- ARMUTLU (30 Mar 2014) Mehmet Birkân % 45,49 % 34,55 % 14,09 % 0 % 0 % 4,55 SP
-
ÇınarcıkNuman Soyer % 100 % 49,2 % 1,2 % 49 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇINARCIK Numan Soyer % 100 % 49,15 % 1,18 % 48,99 % 0 % 0 % 0,41 SP
- ÇINARCIK (30 Mar 2014) Avni Kurt % 39,2 % 3,71 % 54,18 % 0 % 0 % 1,58 İP
-
ÇiftlikköyAli Murat Silpagar % 100 % 43,2 % 3,4 % 30 % 21,8 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİFTLİKKÖY Ali Murat Silpagar % 100 % 43,25 % 3,4 % 30,02 % 21,76 % 0 % 1,22 SP
- ÇİFTLİKKÖY (30 Mar 2014) Ali Murat Silpagar % 41,64 % 11,38 % 34,63 % 0 % 0 % 9,38 DP
-
EsenköyMehmet Temel % 100 % 48,1 % 50,6 % 0 % 0,8 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESENKÖY Mehmet Temel % 100 % 48,12 % 50,64 % 0 % 0,78 % 0 % 0,37 SP
- ESENKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KadıköyMehmet Şahin % 100 % 48,4 % 2 % 42,5 % 1,1 % 0 % 4,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KADIKÖY Mehmet Şahin % 100 % 48,43 % 2,01 % 42,49 % 1,13 % 0 % 4,67 Bağımsız
- KADIKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KaytazdereAli Kangal % 100 % 48,2 % 2,5 % 48,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYTAZDERE Ali Kangal % 100 % 48,24 % 2,53 % 48,55 % 0 % 0 % 0,56 SP
- KAYTAZDERE (30 Mar 2014) Ali Kangal % 43,29 % 5,43 % 49,78 % 0 % 0 % 1,18 SP
-
KoruKamil Yaman % 100 % 44 % 2 % 52,6 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KORU Kamil Yaman % 100 % 44 % 2 % 52,65 % 0 % 0 % 1,01 SP
- KORU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezVefa Salman % 100 % 44,9 % 0 % 45,9 % 0 % 0,9 % 5,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Vefa Salman % 100 % 44,93 % 0 % 45,91 % 0 % 0,89 % 5,87 DP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 42,98 % 5,39 % 42,98 % 0 % 0 % 3,58 Bağımsız
-
SubaşıTuran Canbay % 100 % 36,9 % 12,8 % 45,3 % 4,1 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUBAŞI Turan Canbay % 100 % 36,93 % 12,82 % 45,29 % 4,07 % 0 % 0,71 SP
- SUBAŞI (30 Mar 2014) Volkan Yılmaz % 45,37 % 9,7 % 43,63 % 0 % 0 % 0,65 SP
-
Taşköprüİsmail Arslan % 100 % 37,7 % 7,4 % 11,7 % 0 % 0 % 42,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞKÖPRÜ İsmail Arslan % 100 % 37,67 % 7,39 % 11,72 % 0 % 0 % 42,78 DP
- TAŞKÖPRÜ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TavşanlıMücahit Kaçar % 100 % 46,6 % 0,7 % 2,3 % 0,5 % 0 % 49,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAVŞANLI Mücahit Kaçar % 100 % 46,64 % 0,69 % 2,25 % 0,54 % 0 % 49,73 SP
- TAVŞANLI (30 Mar 2014) Kadri Çiçek % 39,33 % 1,26 % 23,22 % 0 % 0 % 31,08 SP
-
TermalHüseyin Sinan Acar % 100 % 50,3 % 1 % 1,5 % 46,9 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TERMAL Hüseyin Sinan Acar % 100 % 50,32 % 1,04 % 1,49 % 46,91 % 0 % 0,2 SP
- TERMAL (30 Mar 2014) İsmail Atik % 50,42 % 0,81 % 41,48 % 0 % 0 % 6,83 SP
-
TeşvikiyeMustafa Nurten % 100 % 43,4 % 54 % 1,9 % 0,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEŞVİKİYE Mustafa Nurten % 100 % 43,41 % 54,05 % 1,92 % 0,31 % 0 % 0,31 SP
- TEŞVİKİYE (30 Mar 2014) Ahmet Meydan % 56,14 % 41,7 % 1,63 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 245 / 245
- %100
-
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