Seçim Yalova ARMUTLU Seçim Sonuçları – ARMUTLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yalova ARMUTLU

Mustafa Tokat

MHP
%39,3
1.711 oy

Mehmet Birkan

AK Parti
%36,2
1.579 oy

Diğer

%25
1.068 oy
Yalova - ARMUTLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %39,3
  • %36,2
  • %11,4
  • %11,3
  • %1,7
  • %39,3
  • %36,2
  • %11,4
  • %11,3
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
  • %45,5
  • %0
  • %14,1
  • %4,6
  • %34,6
  • %45,5
  • %0
  • %14,1
  • %4,6
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Tokat MHP
  • Mehmet Birkan AK Parti
  • Arif Ürgüp İYİ Parti
  • Ali Çetinkaya CHP
  • Osman Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen5.232
  • Kullanılan oy4.466
  • Geçerli oy4.358
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.510
  • 30 Mar 144.067
  • 30 Mar 143.933
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Armutlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %75,5
  • %39,3
  • %36,2
  • %75,5
  • %39,3
  • %36,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %22,7
  • %11,4
  • %11,3
  • %22,7
  • %11,4
  • %11,3
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,8
  • %1,7
  • %0,1
  • %1,8
  • %1,7
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Tokat MHP
  • Mehmet Birkan AK Parti
  • Arif Ürgüp İYİ Parti
  • Ali Çetinkaya CHP
  • Osman Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen5.232
  • Kullanılan oy4.466
  • Geçerli oy4.358
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.510
  • 30 Mar 144.067
  • 30 Mar 143.933
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Armutlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARMUTLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %39,3
    1.711 oy
  • %36,2
    1.579 oy
  • %39,3
    1.711 oy
  • %36,2
    1.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    1.359 oy
  • %45,5
    1.789 oy
  • %34,6
    1.359 oy
  • %45,5
    1.789 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %11,4
    496 oy
  • %11,3
    494 oy
  • %11,4
    496 oy
  • %11,3
    494 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %14,1
    554 oy
  • %0
  • %14,1
    554 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,7
    75 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %1,7
    75 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,6
    179 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %4,6
    179 oy
  • %0,2
    9 oy

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • HDP
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %5,4
    3.370 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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